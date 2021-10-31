درجات الحرارة اليوم الأحد 31-10-2021 في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة، على محافظات الجمهورية وبعض البلدان العربية، كما أوضحت أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على مصر اليوم.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنَّه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، وتكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال ووسط الدلتا «السلوم، مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد»، وتكون تلك الأمطار على فترات متقطعة بنسبة تتراوح بين 50 إلى 60% تقريبًا، ومن المتوقع أيضا سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب الدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة بنسبة 50% تقريبًا.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا في مصر

القاهرة 29 19

الإسكندرية 28 20

وادي النطرون 29 19

طنطا 29 19

شبين الكوم 29 19

دمنهور 28 19

بلطيم 26 19

مطروح 27 18

السلوم 27 14

سيوة 29 14

بورسعيد 27 22

دمياط 26 22

الزقازيق 29 19

المنصورة 29 19

الإسماعيلية 29 19

السويس 29 20

العريش 29 19

رفح 29 20

رأس سدر 30 22

نخل 29 15

نويبع 30 22

طابا 28 20

كاترين 25 13

الطور 33 18

شرم الشيخ 32 23

الغردقة 33 22

مرسى علم 32 20

الفيوم 31 16

بني سويف 31 16

المنيا 31 17

أسيوط 32 18

سوهاج 34 17

قنا 35 18

الأقصر 36 18

أسوان 37 21

إدفو 37 20

أبو سمبل 36 24

الوادي الجديد 35 17

شلاتين 32 20

أبو رماد 32 20

حلايب 30 21

رأس حدربة 30 20