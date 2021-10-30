«خدمات وأرقام استغاثات».. دليلك الشامل في موجة الطقس السيئ

أصدرت الأرصاد الجوية عدة تحذيرات بشأن حالة الطقس وتوقعات سقوط الأمطار على البلاد، حيث تشير التوقعات بسقوط أمطار غزيرة تصل لرعدية أحيانا على بعض الأنحاء، منوهة إلى ضرور اتخاذ الحذر وكل الاستعدادت والتدابير اللازمة لتجنب المخاطر والأضرار الناجمة عن سقوط الأمطار الغزيرة.

وفي هذا الصدد تقدم «الوطن» دليلا شاملا للمواطن في موجة الطقس السيئ، من بينها طرق تقديم شكاوى الكهرباء، نصائح الحماية المدنية خلال سقوط الأمطار، وإرشادت القيادة اللآمنة، أرقام الاستغاثات والإبلاغ عن تجمعات الأمطار، وفقا لما أعلنته الجهات المختصة.

قنوات تقديم شكاوى الكهرباء

حددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عددا من القنوات للتواصل مع المواطنين طوال اليوم للإبلاغ عن الشكاوى الفنية والتجارية، وهي كالآتي:

- المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، والتي يمكن الدخول عليها من خلال الضغط هنـــا.

- مكتب خدمة المواطنين التابع لوزير الكهرباء.

- مكاتب خدمة المواطنين بشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية.

- الاتصال بالخط الساخن لوزارة الكهرباء على الرقم الموحد 121.

- منظومة الشكاوى الموحدة، والتي يمكن الدخول عليها من خلال الضغط هنـــــا.

- الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ويمكن الدخول عليه من هنــــا.

- الموقع الرسمي للشركة القابضة لكهرباء مصر، ويمكن الدخول عليه من هنــــا.

- الصفحة الرسمية للشركة القابضة لكهرباء مصر على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

- أرقام خدمة «واتس اب» الخاصة بالشركات لاستقبال شكاوى المواطنين، والتي جاءت كالتالي:

- 01097217682 شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.

- 01270003430 شركة القناة.

- 01283388888 شركة شمال القاهرة.

- 01278117626 شركة جنوب القاهرة.

- 01002822513 شركة مصر العليا.

- 01207774849 شركة جنوب الدلتا.

- 01000549020 شركة البحيرة.

- 01289533661 شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء.

أرقام للإبلاغ عن تجمعات الأمطار

خصصت محافظة القاهرة، أرقامًا ساخنة للإبلاغ عن أي عوائق تواجه المواطنين وسط تغير الأحوال الجوية وعدم استقرار الطقس، تزامنا مع بيان الأرصاد بالتقلبات الجوية، وتوقعات سقوط الأمطار، والتي جاءت كالتالي:

ـ خصصت محافظة القاهرة أرقام للإبلاغ عن الطوارئ وتجمعات الأمطار وهي 23912136، 23907141 خاصة بغرفة العمليات بالمحافظة، كما تم تشغيل غرفة عمليات بالمحافظة تعمل على مدار الساعة وتستقبل بلاغات المواطنين عن أماكن تجمعات المياه لشفطها.

ـ تخصيص رقم 125 خاص بشركة مياه الشرب بالقاهرة، ورقم 121 خاص بشركة الكهرباء، ورقم 175 خاص بشركة الصرف الصحي بالقاهرة.

حالة الطقس

تصدر الهيئة العامة للأرصاد الجوية نشرة دورية بصفة مستمرة خلال موجات الطقس السيئ للوقوف على الحالة الجوية، ومتابعة الأوضاع لحظة بلحظة، ويمكن متابعة تلك النشرات من خلال الضغط هنــــــــــــا.

نصائح الحماية المدنية خلال سقوط الأمطار

وجه اللواء ممدوح عبدالقادر، مدير الحماية المدنية بالقاهرة سابقاً، في تصريح لـ«الوطن» عددا من الإراشادات الواجب اتباعها خلال تساقط الأمطار وهي:

ـ توخي الحذر في القيادة أثناء هطول الأمطار، وعدم القيادة سوى في الضرورة القصوى وبحذر شديد، إضافة إلى تجنب ضغط الفرامل بصورة مفاجئة، والتأكد من وجود وصلاحية وسائل الإنذار والتعامل مع الخطر حال حدوثه.

ـ متابعة النشرة المرورية والإطلاع على خرائط الطرق المغلقة وبدائلها، المقدمة من الهيئة العامة للمرور، قبل الخروج من المنزل.

ـ عدم السير بجانب أي جسم قابل للتحرك بواسطة الرياح، مثل الأشجار، أو الأعمدة، وعدم ترك السيارات بالقرب من أعمدة الإنارة والأشجار خاصة خلال نشاط الرياح.

ـ يحظر ملامسة الأعمدة الكهربائية أو أعمدة الإنارة الموجودة على الطرق، لتفادي مخاطر الصعق بالكهرباء.

ـ في حال حدوث البرق، يحظر التصوير بالهواتف المحمولة أو استخدامها، لتفادي استهدافك من قبل الصواعق الكهربائية.

ـ حال الشعور بأي أخطار ناتجة عن مشاكل هطول الأمطار، يرجى الاتصال فورا على أرقام الخط الساخن التابعة للحماية المدنية، للتعامل معها.

ـ تخزين كمية من المياه بصفة مستمرة تحسبا لقطع المياه في أي وقت، بسبب الضغط على الشبكات نتيجة الأمطار.

ـ مراجعة الوصلات الكهربائية المكشوفة كالموجودة بالأسطح والشرفات والتأكد من سلامتها، لتجنب حدوث ماس كهربائي، كما يفضل فصل الكهرباء عن المنازل في حالة السيول الشديدة، وعدم الخروج للشوارع.

ـ يحظر الوقوف بالأماكن المكشوفة خلال حدوث البرق والرعد، لتفادي خطر الشحنات الكهربائية الناتجة عن البرق.