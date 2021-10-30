حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 31-10-2021 في مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها منذ قليل، توقعات حالة الطقس غدًا الأحد الموافق 31 أكتوبر، إذ يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنَّه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وطقس معتدل على السواحل الشمالية، كما يسود طقس حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا، ويسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على كل الأنحاء.

حالة الطقس غدا

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنَّه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، وتكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال ووسط الدلتا «السلوم، مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد»، وتكون تلك الأمطار على فترات متقطعة بنسبة تتراوح بين 50 إلى 60% تقريبًا، ومن المتوقع أيضا سقوط أمطار كتوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب الدلتا واقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة بنسبة 50% تقريبًا.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

بالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون خفيف إلى معتدل، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1 و1.75 متر، وتكون حركة الرياح جنوبية شرقيةإلى جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يون معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح بين 1.5 و2.25 متر، وتكون حركة الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا في مصر

القاهرة 29 19

الإسكندرية 28 20

وادي النطرون 29 19

طنطا 29 19

شبين الكوم 29 19

دمنهور 28 19

بلطيم 26 19

مطروح 27 18

السلوم 27 14

سيوة 29 14

بورسعيد 27 22

دمياط 26 22

الزقازيق 29 19

المنصورة 29 19

الإسماعيلية 29 19

السويس 29 20

العريش 29 19

رفح 29 20

رأس سدر 30 22

نخل 29 15

نويبع 30 22

طابا 28 20

كاترين 25 13

الطور 33 18

شرم الشيخ 32 23

الغردقة 33 22

مرسى علم 32 20

الفيوم 31 16

بني سويف 31 16

المنيا 31 17

أسيوط 32 18

سوهاج 34 17

قنا 35 18

الأقصر 36 18

أسوان 37 21

إدفو 37 20

أبو سمبل 36 24

الوادي الجديد 35 17

شلاتين 32 20

أبو رماد 32 20

حلايب 30 21

رأس حدربة 30 20