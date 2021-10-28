طقس الخميس.. ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 32

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، حالة الطقس اليوم، الخميس، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس ارتفاعا في درجات الحرارة، وأن يكون الطقس حارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.

فترة الليل

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس لطيف ليلًا على الأنحاء كافة في أول الليل ومائلا للبرودة في أخره، وشبورة مائية على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء مع فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وحلايب وشلاتين على فترات متقطعة وهذا بيان بدرجات الحرارة:

بيان بدرجات الحرارة

القاهرة العظمى 32 والصغرى 19.

الإسكندرية العظمى 30 الصغرى 20.

مرسى مطروح العظمى 27 والصغرى 19.

سيوة العظمى 28 والصغرى 17.

بورسعيد العظمى 31 والصغرى 20.

دمياط العظمى 30 والصغرى 20.

الإسماعيلية العظمى 31 والصغرى 19.

السويس العظمى 30 والصغرى 20.

العريش العظمى 29 والصغرى 19.

سانت كاترين العظمى 26 والصغرى 11.

طابا العظمى 28 والصغرى 20.

شرم الشيخ العظمى 31 والصغرى 23.

الغردقة العظمى 32 والصغرى 20.

الفيوم العظمى 34 والصغرى 16.

بني سويف العظمى 34 والصغرى 16.

المنيا العظمى 35 والصغرى 17.

أسيوط العظمى 35 والصغرى 18.

سوهاج العظمى 34 والصغرى 17.

قنا العظمى 34 والصغرى 17.