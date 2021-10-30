بني سويف ترفع درجة الاستعداد لمواجهة عدم استقرار الطقس

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، برفع درجة الاستعداد في القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي تداعيات تنجم عن حالة عدم استقرار الطقس، في إطار تكليفات مجلس الوزراء بمراجعة الاستعدادات المتعلقة بالتعامل مع موسم السيول وهطول الأمطار، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وتفعيل غرف العمليات للتعامل الفوري مع مثل تلك الأحداث.

«الأرصاد»: موجة من التغير في الأحوال الجوية وتساقط أمطار

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تعرض البلاد لموجة من التغير في الأحوال الجوية خلال الفترة من السبت 30 أكتوبر الجاري حتى الخميس 4 نوفمبر المقبل، وما يصاحبها من انخفاض درجات الحراراة وسقوط أمطار ووجود نشاط للرياح على بعض المناطق بمحافظات شمال وجنوب الصعيد.

التأكد من جاهزية المعدات وتطهير مخرات السيول

وشدد المحافظ على ضرورة متابعة تطبيق كافة التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجارى المائية، والتأكد من جاهزية المعدات وتطهير مخرات السيول، مع تكثيف المتابعة والجولات الميدانية للمرور على الأماكن التي قد تمثل مواقع لتجمع المياه والأمطار التي قد تسبب تجمعا للمياه وإعاقة المرور، إضافة إلى متابعة مخرات السيول بدائرة المحافظة، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال أي سيول محتملة أوأمطار.

شركة المياه ترفع درجة الاستعداد

كما وجه المحافظ مسؤولي شركة مياه الشرب برفع درجة الاستعداد، والتأكد من جاهزية جميع محطات الصرف الصحي، وأنها تعمل بالكفاءة المطلوبة وبكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة، مع التأكيد على استمرار أعمال تطهير مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بالصرف الصحي، فضلا عن جاهزية سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق أو الأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات للمساهمة والتدخل في تصريف المياه حال سقوط أمطار أو سيول.

كما أكد محافظ بني سويف على التنسيق مع الجهات المختصة من الشباب والرياضة والتربية والتعليم والتموين والهلال الأحمر والتضامن، لتكون جاهزة للتدخل العاجل، حال حدوث أي تداعيات تستلزم، وإنشاء معسكرات إيواء عاجل وتوفير مصادر الإقامة والإعاشة حال وجود متضررين.