لماذا تختلف مصنعية الذهب من مشغول لآخر؟.. «الشعبة» تجيب

قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار وقيمة مصنعية الذهب، تختلف من مشغول لآخر، حيث تختلف سعر المصنعية من المشغولات الذهبية التي يتم تصنيعها في المصنع عن الورش.

المشغولات التي يتم تشكيلها يدويًّا

وأضاف نجيب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المشغولات التي يتم تشكيلها يدويا تكون أسعار مصنعيتها أعلى من التي يتم تشكيلها في المصانع التي تستخدم آلات للتشكيل، ولكن في ورش تشكيل الذهب، التي تعمل على الشكيل يدويا تستهلك جهدا وتعبا أكثر من المصانع، لذلك قيمة مصنعية الذهب بها أكبر.

جودة تشكيل الذهب

وأشار سكرتير عام شعبة الذهب، إلى أن جودة تشكيل الذهب تختلف من ورشة إلى أخرى، فهناك تقفيل ممتاز وآخر متوسط وعلى أساسه تتغير قيمة المصنعية، كما أن قيمة المصنعية تتغير من مصنع لآخر، ومن نوع المشغول لآخر سواء سلاسل أو خواتم أو حلقان وغيرها.

وأوضح أن أشكال المشغولات مختلفة وكثيرة ولا يمكن حصرها، ولكن إذا كان العملاء يرغبون في شكل معين للمشغولات الراغبيين في اقتنائها، فيمكنهم الذهاب للجواهرجي الخاص بهم، وعرض عليه شكل المنتج، وإذا كان متوافرًا فسيعطيهم إياه وإذ لم يكن كذلك فسيقوم بالاتفاق مع إحدى الورش لتصنيع المنتج بنفس الشكل المطلوب وهو ما يزيد من سعر مصنعيته.

مصنعية الذهب

ولفت إلى أن مصنعية الذهب هي المبلغ المقدر لأدوات التصنيع والعمل على التصنيع، التي تُضاف إلى سعر الجرام الذهب من قبل المصانع أو الشركات المصنعة أو ورش التشكيل، موضحا أنه لا يمكن للصائغ التحكم بها، ولكن يتم تحديدها من قبل الشركة المصنعة.

يذكر أن سوق الذهب، شهد خلال الفترة الماضية تذبذًبا في الأسعار بين الارتفاع والانخفاض، ما أدى إلى زيادة أسعار الذهب مؤخرا، بعد عملية فتح الأسواق بين البلدان.