سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 30-10-2021

تعد أعيرة الذهب بمختلف أنواعها من السلع التي يحرص قطاع كبير على متابعتها سواء من المواطنين أو المستثمرين في المعدن الأصفر، خاصة في ظل التراجع في الأسعار الذي شهده المعدن الأصفر خلال الفترة الأسبوع الماضي، وخاصة سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم.

وبحسب شعبة المشغولات الذهبية، تتأثر الأسعار المحلية في مصر، بحركة السوق العالمي والتداول في البورصات العالمية، بجانب الأحداث الاقتصادية في الدول التي تؤثر بشكل كبير على أسعار جرام الذهب.

أسعار الذهب اليوم

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن»، متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، فضلًا عن أسعار عياري 24 و18 والجنيه الذهب، في محلات الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت صباح اليوم، السبت 30 أكتوبر الحالي، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد ونقدمها للقارئ على مدار الساعة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بـ«البندقي» اليوم، بين 886 إلى 888 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في السوق المصرية، اليوم، بين 775 إلى 777 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

وتراوح سعر الذهب عيار 18 اليوم، بين 664 إلى 666 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وتراوح سعر الجنيه الذهب اليوم، بين 6200 إلى 6216 جنيهًا.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم السبت 30 أكتوبر 2021، في أسواق المال، نحو 901.96 جنيه، 57.41 دولار أمريكي، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال نحو 789.23 جنيه، 50.23 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 676.48 جنيه، 43.05 دولار أمريكي، إذ تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

وبحسب تصريحات سابقة لجريدة «الوطن» قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إنَّ أسعار الذهب العالمية ستشهد انخفاضا خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك نظرًا لانخفاض الأسعار بشكل ملحوظ وواضح وهو ما يأتي بسبب زيادة المعروض من قبل الشركات والدول في البورصات العالمية.