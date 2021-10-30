خبير عقاري: توقعات بحدوث تغيرات في أسعار الوحدات السكنية الفترة المقبلة

تشغل أسواق العقارات والوحدات السكنية اهتمام الكثير من المصريين، خاصة للراغبين في شراء وبيع وحدات سكنية أو عقارات، حيث يضع كل فرد كل ما يمتلكون من أموال لشراء منزل في مكان جديد للعيش فيه أو ضرورة للزواج.

ويتساءل بشكل كبير الشباب عن أسعار الوحدات السكنية خاصة الذين يرغبون في الزواج باعتبارها ركنا أساسيا في هذا الأمر، وهناك من يرغب في العيش في المناطق السكنية الجديدة وآخرون يرغبون في العيش في المناطق القديمة ووسط المدينة وغيرها.

أسعار مواد البناء

وشهدت أسعار مواد البناء ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الماضية، والتي من المتوقع زيادتها بعض الشيء بعد رفع أسعار الغاز الطبيعي لمصانع الحديد والأسمنت والبتروكيماويات والتي تعتبر المكونات الأساسية في جميع المباني والشقق.

وفي هذا السياق، قال المهندس علاء فكري الخبير العقاري، إنه من المتوقع ارتفاع أسعار العقارات الفترة المقبلة، وذلك نظرا لارتفاع العديد من مدخلات الإنتاج والبناء.

وأضاف فكري، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك ارتفاعا في أسعار الحديد والأسمنت عالميا بشكل ملحوظ وهما المكونات الأساسية في بناء العقارات والوحدات السكنية، وارتفاعها عالميا يؤثر بشكل أساسي على الأسعار المحلية، موضحا أنه بعد رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع من الممكن أن ترتفع أسعار مواد البناء قليلا بجانب الزيادة العالمية.

أسعار العقارات

وأشار فكري إلى أن من المتوقع أن ترتفع أسعار العقارات بنسبة 10% على الأقل خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هناك «فوران» في أسعار الأسواق العالمية للمواد الخام، حيث ترتفع أسعار المواد عالميا بشكل كبير وملحوظ، خاصة في ظل التضخم الاقتصادي الملحوظ.

ولفت إلى أنه من الممكن أن ترتفع أسعار تشطيب الوحدات السكنية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت والمواد الكيماوية والدهانات والتي تستخدم كمحارة ودهانات لتشطيب الوحدات لتكون مهيئة للعيش بها.