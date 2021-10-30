«الإسكندرانية» نزلوا البحر في أول أيام النوة بعد انتهاء الأمطار فجرًا

مشهد غريب شهدته مدينة الإسكندرية اليوم السبت، وعلى الرغم من التحذيرات التي أطلقتها هيئة الأرصاد الجوية وإعلان حالة الطوارئ القصوى في المحافظة، وانتشار سيارات الصرف الصحي، وتساقط الأمطار الغزيرة خلال الساعات الأولى من الفجر، قررت بعض الأسر النزول إلى الشاطئ والاستحمام في البحر، مع أول تحسن للطقس، في ظل سطوع أشعة الشمس، مع ارتفاع معدل الرطوبة إلى ما يقرب من 66%، وسط أجواء صيفية في أول أيام موسم النوات بالإسكندرية.

نزول البحر في أول نوات الأمطار بالإٍسكندرية

وشهد شاطئ ميامي العام تواجد أعداد كبيرة من الرواد، ونزول العديد من المواطنين إلى مياه البحر، خاصةً بعد هدوء الرياح، وتوقف الأمطار، التي هطلت على المدينة الساحلية خلال الساعات الأولى من فجر اليوم.

وعلى الرغم من التحذيرات التي أطلقتها هيئة الأرصاد الجوية، والجدول المعلن من قبل شركة الصرف الصحي حول توقعات لهطول أمطار على المدينه خلال اليوم السبت، إلا أن الطقس انقلب فجأة، لتشهد المدينة موجة حارة، ما دفع البعض إلى النزول للاستحمام في المياه، في ظل هدوء الأمواج، ووصول سرعه الرياح إلى حوالي 10 كيلومترات في الساعة.

طقس مضطرب وأمطار على الإسكندرية

وشهدت مدينة الإسكندرية أجواء مضطربة وغير مستقرة، خلال الساعات الماضية، حيث تساقطت الأمطار الغزيرة على المدينة في حوالي الساعة 4 فجراً، واستمرت لما يقرب من 16 دقيقة، ثم توقفت تماماً، وبعد ساعات سطعت أشعه الشمس الحارقة، ما تسبب في ارتفاع درجة الحرارة، الأمر الذي دفع عددًا من المواطنين إلى النزول للاستحمام في مياه البحر.

وأهابت محافظة الإسكندرية المواطنين ضرورة توخي الحذر، وتنفيذ التعليمات التي يتم نشرها كل موسم شتاء، التي تتمثل في توخي الحذر عند المشي أسفل الأمطار، كما انتشرت سيارات الشفط في شوارع المدينة الساحلية، وذلك للتعامل السريع مع أمطار النوة، ومنع أي تراكمات للمياه، حيث تم نشر 103 سيارات شفط، لمنع أي تراكمات، والتدخل السريع، إضافة إلى وجود عمال الصرف الصحي في الشوارع منذ أمس الجمعة، حيث من المتوقع استمرارها إلى غد الأحد.