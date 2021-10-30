لو عاوز وظيفة هتلاقي في بنكي الأهلي الكويتي وHSBC.. تعرف على الشروط

قطاع كبير من خريجي كلية التجارة وغيرها من الجامعات المتعلقة بالعمل المصرفي يبحثون عن وظائف شاغرة للعمل لدى تلك البنوك، وطرح بنكا HSBC والأهلي الكويتي عددا من الوظائف وهي على النحو التالي:

وظائف بنك HSBC

وظيفة عميل البيع بالجملة للمعالجات الفرنسية وخدمة الحسابات

- تأكد من تلبية متطلبات العملية والالتزام بها وإكمالها وفقًا للإجراءات والمعايير المحددة.

القدرة على التحدث وفهم اللغة الإنجليزية / الفرنسية بطلاقة، وكتابة الرسائل والتقارير التجارية، وإجراء محادثة جيدة.

- مبتكر مهارات التعامل مع الآخرين قوية.

- يملك مهارات مكتبية متوسطة إلى عالية (خاصة برنامج Excel).

وظيفة خدمات العملاء

- ما لا يقل عن 3-5 سنوات من العمل في الخدمات المالية أو صناعة خدمة العملاء، يفضل خبرة عالمية محددة في إدارة النقد.

- درجة البكالوريوس في الأعمال التجارية، أو مجال ذي صلة أو خبرة عمل معادلة.

- المعرفة بمعايير الصناعة المتعلقة بجميع منتجات وخدمات «إدارة النقد» المفضل.

- خبرة أو معرفة، المتطلبات التنظيمية المحلية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال أو الامتثال للعقوبات المفضل.

- مستوى جيد من الفطنة التجارية والوعي التجاري، بما في ذلك القضايا الاقتصادية والثقافية والإجرائية والتنظيمية.

- مسؤول عن تقديم خدمة العملاء المتميزة بشكل فعال في إدارة أي مخاطر ومشكلات.

- العمل كمستشار GLCM لمجموعة مخصصة من العملاء.

وظيفة مدير وحدة إدارة القروض

5-7 سنوات من الخلفية الائتمانية للشركات، خبرة في دور مدير علاقة / مساعد مع التركيز على تحليل الائتمان.

- مهارات تحليلية قوية والإلمام بالمنتجات المصرفية التجارية.

- مهارات جيدة جدًا في التعامل مع الآخرين، مع التركيز بشكل خاص على التأثير والتفاوض مع العملاء والزملاء.

- القدرة على التخطيط الفعال وتنظيم الأنشطة وتحديد أولوياتها

- الفطنة التجارية والقدرة على حل المشكلات.

- ضمان جودة وتوقيت عمليات تقديم الائتمان.

- التنفيذ المتسق لضوابط الإدارة الفعالة للمخاطر من منظور قانوني، وامتثال، وتشغيلي، وسمعة.

وظيفة البنك الأهلي الكويتي

كما طرح البنك الأهلي الكويتي عبر موقعه الرسمي وظيفة شاغرة وهي ضابط أمن المعلومات بشروط ومؤهلات على النحو التالي:

- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من الشهادات / الخبرة في علوم الكمبيوتر أو إدارة الأعمال والالتحاق بها.

- ما لا يقل عن 5 سنوات في تكنولوجيا المعلومات.

- التواصل الفعال وأخلاقيات المهنة والتركيز.

- المشاركة في تقييمات مخاطر أمن المعلومات واختبار الضعف والاختراق أو أي مشاريع أخرى ذات صلة لجمع المهام المطلوبة والإبلاغ عنها بناءً على مهمة محددة من قبل رئيس أمن المعلومات.