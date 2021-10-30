نشوى مصطفى: «بنتي تعرضت للتحرش.. وكانت هتقع من على الكوبري»

كشفت نشوى مصطفى، عن تعرض ابنتها للتحرش صباح اليوم، خلال سيرها على أحد الكباري.

ونشرت نشوى، عبر صفحتها الشخصية على الفيس بوك، صورة للسيارة، وكتبت عليها: «النهاردة بنتي اتعرضت للتحرش من العربية دي وفضلوا يزنقوا عليها، واترهبت وهي سايقة على كوبري ناحية الهرم المنصورية، وكلمتني وهي مفزوعة قلت لها حاولي تصوريهم وعملو لها إشارات سافلة زي ماهو في الصورة كده الحمد لله ربنا ستر وبنتي موقعتش من على الكوبري وهي مرعوبة من حجم العربية اللوري اللي بترهبها، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم».

عيد ميلاد نشوى مصطفى

واحتفلت نشوى مصطفى، 15 أكتوبر الماضي، بعيد ميلادها في حفل اقتصر على أسرتها فقط.

بدايات نشوى مصطفى

بدأت الفنانة نشوى مصطفى، مشوارها الفني من خلال الدراما، حيث اشتهرت بأداء الأدوار الكوميدية، خاصةً دورها في مسلسل «خالتي صفية»، والذي طُرح عام 1996، من إخراج إسماعيل عبد الحافظ، وتأليف بهاء طاهر، و«حارة العوانس»، الذي تم طرحه عام 2006، من إخراج سمير فرج، وتأليف مهدي يوسف، كما شاركت في العديد من المسلسلات التلفزيونية الأخرى.

وكانت آخر أعمال نشوى مصطفى المسلسل الديني «آدم عليه السلام»، وهو من نوعية مسلسلات الرسوم المتحركة، ويدور حول قصة آدم عليه السلام وغواية الشيطان له، وتسببه في خروجه من الجنة إلى الأرض، والصراع الأبدي بين الخير والشر، وشارك في بطولته كل من محمود الحديني وأحمد سلامة ولقاء سويدان وعايدة فهمي وناصر سيف وإنعام سالوسة ومروة عبد المنعم.

أما عن آخر أفلامها فكان «شاومينج» مع إبرام سمير وحامد الشراب وبيومي فؤاد، وناقش فكرة الغش الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة، ولم يحقق النجاح المطلوب في دور العرض وقت عرضه.