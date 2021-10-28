3 طرق استثمار في البنوك تتضمن لك ربح شهري.. تعرف عليها

في كثير من الأحيان، وعندما يمتلك شخص ما مبلغ مالي كبير، يبدأ في البحث عن طرق مختلفة لاستثمار تلك الأموال بطريقة تضمن لصاحبها الحفاظ على قيمة المبلغ المالي مع الحصول على ربح لهذه الأموال، سواء كان هذا الربح شهري أو ربع سنوي أو سنوي، ما يجعلهم يلجأون للاستثمار في البنوك، لضمان الربح الناتج.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، طرق الاستثمار التي يمكن الاستعانة بها في البنوك، لضمان الحصول على ربح شهري لهم، وفق حديث خدمة عملاء عدد من البنوك لـ «الوطن»، والتي جاءت كالتالي:

طرق استثمار تضمن لك الحصول على ربح

تواصل «الوطن» مع عدد من خدمة عملاء عدد من البنوك المختلفة لمعرفة أفضل الطرق لاستثمار الأموال، والتي تضمن الحصول على ربح مضمون، وجاءت كالتالي:

1- شهادات الادخار

تحرص البنوك المختلفة على توفير شهادات الادخار للمواطنين، والتي تضمن لهم الحصول على ربح مضمون عند شراء شهادات الادخار بمبلغ معين، ويتم تحديد قيمة هذا الربح بناء على قيمة الشهادة التي تم شراءها، وتصل نسبة الفائدة التي يمكن الحصول عليها عند شراء شهادات الادخار إلى نسبة 11.5% من قيمة الشهادة، سواء كان ذلك الربح شهري أو ربع سنوي أو سنوي.

2- شهادات الاستثمار

تعد شهادات الاستثمار البديل الثاني لشهادات الادخار، فهناك عدد من البنوك تقوم بإصدار شهادات الاستثمار، باعتباره الحل الأمثل لاستثمار المبالغ المالية الكبيرة، وتتسابق البنوك في رفع سعر الفائدة المختلفة على قيمة الشهادات لاجتذاب المستثمرين لشراء تلك الشهادات، وتلتزم البنوك بسعر الفائدة الذي حدده البنك المركزي المصري والذي يصل إلى 11.5%.

3- سندات وأذون الخزانة

تعد سندات وأذون الخزانة البديل الأمثل لشهادات الاستثمار والادخار، إذ أنها تتيح للعميل الحصول على نسبة فوائد أعلى من الشهادات، إذ يطرح بنك مصر أذون الخزانة يومين في الأسبوع وهم الأحد والخميس، بينما يتم طرح سندات الخزانة مره واحده في الأسبوع وهو يوم الإثنين، وتتميز بسعر فائدتها التي يصل أحيانا إلى 14.5 %.