دليلك للوظائف الحكومية الشاغرة في البنوك.. المهام والمؤهلات المطلوبة

يحرص كثير من الشباب عند التخرج من الجامعة والحصول على شهادة المؤهل الدراسي الخاصة بهم على البحث عن وظائف شاغرة في الجهات الحكومية أو الخاصة، وتعد البنوك من أكثر المؤسسات التي يتم البحث فيها عن فرص عمل، إذ يأمل خريجو كليات التجارة في الالتحاق بالوظائف البنكية.

وأعلن عدد من البنوك عن وظائف شاغرة لخريجي كليات التجارة وغيرها من التخصصات الأخرى، وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل الوظائف المتاح التقديم لها في البنوك وفق الحسابات الرسمية على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن»، والتي جاءت كالتالي:

وظائف بنك كريدي أجريكول

أعلن بنك كريدي أجريكول عن حاجته لوظائف شاغرة للعمل في وظيفة مندوب مبيعات مباشر، وجاءت التفاصيل كالتالي:

المؤهلات المطلوبة

- يشترط الحصول على درجة البكالوريوس.

- أن يكون لديه مهارات اتصال ممتازة.

- أن يكون المتقدم للوظائف من الذكور.

- أن يكون المتقدم للوظائف حسن المظهر بما فيه الكفاية.

- أن يكون لديه القدرة على العمل من خلال الفريق.

- أن يكون لديه القدرة على العمل تحت الضغط.

- أن يكون قادر على العمل الجاد.

مميزات الوظائف

- يمنح البنك العاملين به راتبا مجزيا.

- يمنح البنك العاملين عمولات إلى جانب المرتب.

- يوفر البنك للعاملين التأمينات الاجتماعية

- مكان العمل يكون بمحافظة الجيزة.

وعلى الراغبين في التقدم لوظائف بنك كريدي أجريكول، غرسال السيرة الذاتية على الميل التالي: Eslam.Abdelsalam@ca-egypt.com.

وظائف بنك القاهرة

أعلن بنك القاهرة عن حاجته لعدد من الوظائف الشاغرة للعمل في وظيفة مدير فريق، وجاءت التفاصيل كالتالي:

المؤهلات المطلوبة

- أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو ما يعادلها من شهادات.

- أن يكون لديه 4 سنوات من الخبرة السابقة في منصب مماثلأ.

- أن يكون على دراية كاملة بأساسيات الأمان - SEC401 (شهادة GSEC اختيارية، وكشف التسلل في العمق - SEC503 (شهادة GCIA الاختيارية).

- أن يكون حاصلا على تدريب خط الأساس الأمني ​​- SEC464 وأساسيات الأمان المتقدمة - SEC501 (شهادة GCED الاختيارية)تقنيات القرصنة، والاستغلال ، والتعامل مع الحوادث - SEC504 (شهادة GCIH الاختيارية).

مسؤوليات الوظائف

- التنشيط ومراقبة العاملين والموظفين في فرع البنك.

- إنتاج ومراجعة مقاييس الأداء التشغيلي.

- زيادة الفعالية والكفاءة.

- نشر الشغف والدفع للعمل في قسم الشركات الناشئة مع إمكانية تحقيق نمو كبير في النطاق والخدمات.

- تعليم الموظفين مهارات منطقية وتحليلية جيدة للمساعدة في تحليل الأحداث / الحوادث الأمنية.

- تجربة مناطق أمان الشبكة ، تكوينات جدار الحماية ، سياسات IDSفي عمق المعرفة TCP / IPومعرفة اتصالات الأنظمة من طبقة OSI 1 إلى 7خبرة في إدارة الأنظمة والبرمجيات الوسيطة وإدارة التطبيقات.

وعلى الراغبين في الالتحاق بالوظائف إرسال السيرة الذاتية الخاصة بهم إلى الحساب الرسمي لبنك القاهرة على موقع التوظيف «لينكد إن».

وظائف بنك مصر

أعلن بنك مصر عن حاجته لوظائف شاغرة للعمل في وظيفة قائد فريق تقني، وجاءت التفاصيل كالتالي:

المؤهلات المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة 8 سنوات في تطوير واجهة الويب باستخدام Angular 5 أو أحدث.

- أن يكون قادرا على المساعدة في اتخاذ قرارات الهندسة على مستوى الفريق والمنتج.

- أن يكون على دراية بأنماط تصميم Android لبناء تطبيقات قوية وقابلة للتطوير

مسؤوليات الوظائف

- إعداد تصميمات منخفضة المستوى لأعضاء الفريق.

- التعاون مع مهندس البرمجيات.

- توجيه فرق المشروع على استراتيجية التكنولوجيا ذات الصلة.

- يكون مسؤولا عن التصميم الفني للمنتج.

- الانخرط في البرمجة لمساعدة الفريق على ذلك.

- تطوير وحل جميع مشاكل الظهور ويزيل العوائق التقنية.

- يعمل مع «مالك المنتج» لمواءمة خارطة الطريق مع نقاط القوة والفرص ضمن المجموعة الفنية.

- التفكير في الشراكة مع مالك المنتج في القصة.

- البحث باستمرار عن طرق أفضل لحل التقنية.

- يوفر للفريق خارطة طريق للتنفيذ.

- تقديم التقارير إلى «رئيس الهندسة» ومواءمة أعضاء الفريق.