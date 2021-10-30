وفد «الإيفاد» يزور متحف الحضارات قبل مغادرته القاهرة

في ختام زيارته إلى القاهرة، تفقَّد وفد المجلس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية «الإيفاد»، المتحف القومي للحضارات، وأبدى أعضاء الصندوق سعادتهم برؤية المتحف وما يحتويه من تاريخ حضاري يعكس ثراء الحضارة المصرية.

وشملت الجولة رؤية لكل الأقسام الموجودة بالمتحف بما فيها المومياوات الملكية.

أعضاء الوفد الدولي يشيدون بالمتحف والحضارة المصرية

وأشاد أعضاء الوفد بالمتحف وبما يحتويه من مظاهر التراكم التي تميزت بها الحضارة المصرية خلال مختلف العصور، بدءًا من عصور ما قبل التاريخ.

والجدير بالذكر أن وفد «الإيفاد» زار مصر واستقبلهم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبحث معهم المشروعات المشتركة وآفاق التعاون بين مصر والمنظمة الدولية، كما أجرى الوفد زيارات ميدانية لعدد من المشروعات الممولة من «الإيفاد» في محافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ.