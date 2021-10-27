وزير الزراعة يبحث التعاون في 6 مجالات مع نظيره الناميبي

استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كالي شليتون وزير الزراعة والمياه وإصلاح الأراضي بناميبيا والوفد المرافق له، لبحث التعاون في المجالات الزراعية المختلفة، موضحا أنّ الاجتماع يأتي استكمالا للمباحثات التي عقدها مع شليتون الشهر الماضي، وضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم الأشقاء الأفارقة.

التعاون في 6 مجالات

وشملت المباحثات بحسب بيان عن وزير الزراعة، التعاون في مجال «الثروة السمكية، الثروة الحيوانية، الأمصال، اللقاحات البيطرية، إنتاج التقاوي، وتبادل السلع الزراعية بين البلدين».

واتفق الوزيران على أن يسافر وفد مصري يضم مختلف الفنيين والخبراء في مجالات «الإنتاج الحيواني، الحجر البيطري، الأمصال، اللقاحات البيطرية، أمراض الأسماك»، وخبراء في مجال زراعة المحاصيل والخضر مقاومة لأمراض النباتات، السفر إلى ناميبيا لمساعدة الأشقاء هناك والتدريب وبناء القدرات.

«القصير» يستعرض النهضة الزراعية في مصر

واستعرض القصير خلال الاجتماع، النهضة الزراعية التي تشهدها مصر حاليا، قائلا إنّ الوزير الناميبي والوفد المرافق له، يزورون بعض المشروعات الزراعية وبعض المعامل التابعة للوزارة.

من ناحيته، أشاد شليتون، بالعلاقات المتميزة بين البلدين، وبالجهود التي تبذلها اللجان الفنية المشتركة للإسراع في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين.

حضر اللقاء الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس هيئة الخدمات البيطرية، والدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، والدكتور محمد سعد، مدير معهد الأمصال واللقاحات البيطرية، والسفير الناميبي بالقاهرة.