الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة الإثنين المقبل.. ووصول الأمطار لهذه المناطق

قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم السبت، إن البلاد تشهد حاليا بداية النصف الثاني من فصل الخريف، والمعروفة بفترة التقلبات الجوية الحادة والسريعة.

أمطار غزيرة ورعدية

وأضافت شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر شاشة «الحياة»: «بدأ سقوط الأمطار بالأمس وأثرت على مناطق مختلفة في الجمهورية اليوم، مثل القاهرة والدلتا والسواحل الشمالية، وذروة هذة الحالة الليلة على المناطق الساحلية، وبالفعل بدأ سقوط أمطار غزيرة ورعدية على السلوم ومطروح والعلمين، وخلال ساعة تمتد الأمطار إلى محافظة الإسكندرية، وتشمل باقي الساحل الشمالي مثل رشيد وبلطيم وبورسعيد ودمياط وبعض مناطق الدلتا مثل كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية، وأمطار متوسطة الشدة قد تكون رعدية في بعض المناطق على باقي محافظات القاهرة الكبرى والدلتا وشمال الصعيد ومدن القناة».

انخفاض درجات الحرارة

وتابعت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هذه الحالة ستستمر هذه الليلة وغدا الأحد، بأمطار من متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية، مع ارتفاع درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي اليوم وغدا، وتبدأ في الانخفاض قليلا بداية من الإثنين وتعود إلى المعدلات الطبيعية.

شبورة مائية

وواصلت إيمان شاكر: «بدأنا نشعر ببرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، وتبدأ الشبورة المائية الكثيفة في الظهور بالصباح الباكر على الطرق وبخاصة السريعة والصحراوية».