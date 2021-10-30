«الأرصاد»: أمطار غزيرة ورعدية تضرب الإسكندرية خلال ساعات

أعلن خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، سقوط أمطار غزيرة ورعدية خلال الساعة القليلة المقبلة، على عدة مناطق بمحافظة الإسكندرية، والتي من المتوقع أن تشهد فيها درجات الحرارة الكبرى 28 والصغرى 20، غدا الأحد.

وأوضحت الأرصاد، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، أن صور القمر الصناعي تظهر السحب الرعدية الممطرة على الضبعة، كما تتدفق السحب المنخفضة الممطرة على القاهرة والدلتا، ويصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وأشارت إلى زيادة فرص سقوط الأمطار على المدن الساحلية والدلتا والقاهرة والوجه البحري وسيناء خلال ساعات الليل، وفجر يوم الأحد بسبب زيادة نسبة الرطوبة.

ونوهت الهيئة، بسقوط أمطار غزيرة ورعدية الآن على محافظة مطروح، وظهيرها الصحراوي، كما شهدت محافظة القاهرة سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.

طقس غدا الأحد

أما عن طقس الأحد، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، أنَّه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وطقس معتدل على السواحل الشمالية، كما يسود طقس حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا، ويسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على كل الأنحاء.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنَّه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، وتكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال ووسط الدلتا «السلوم، مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد»، وتكون تلك الأمطار على فترات متقطعة بنسبة تتراوح بين 50 إلى 60% تقريبًا، ومن المتوقع أيضا سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب الدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة بنسبة 50% تقريبًا.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا في مصر

القاهرة 29 19

الإسكندرية 28 20

وادي النطرون 29 19

طنطا 29 19

شبين الكوم 29 19

دمنهور 28 19

بلطيم 26 19

مطروح 27 18

السلوم 27 14

سيوة 29 14

بورسعيد 27 22

دمياط 26 22

الزقازيق 29 19

المنصورة 29 19

الإسماعيلية 29 19

السويس 29 20

العريش 29 19

رفح 29 20

رأس سدر 30 22

نخل 29 15

نويبع 30 22

طابا 28 20

كاترين 25 13

الطور 33 18

شرم الشيخ 32 23

الغردقة 33 22

مرسى علم 32 20

الفيوم 31 16

بني سويف 31 16

المنيا 31 17

أسيوط 32 18

سوهاج 34 17

قنا 35 18

الأقصر 36 18

أسوان 37 21

إدفو 37 20

أبو سمبل 36 24

الوادي الجديد 35 17

شلاتين 32 20

أبو رماد 32 20

حلايب 30 21

رأس حدربة 30 20