إجراءات عاجلة من «الكهرباء» لمواجهة الأمطار: غرف عمليات وفرق طوارئ

كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن الوزارة اتخذت إجراءات عدة لمواجهة الأمطار المتوقعة خلال الفترة المقبلة، موضحًا «حريصون على عمل صيانة شاملة لكل شبكات الكهرباء سواء المختصة بالنقل أوالتوزيع، إضافة إلى التأكد من عزل المهمات الكهربائية بكل الأكشاك والمحولات الكهربائية، وذلك بهدف منع حدوث أي تسرب للمياه إلى هذه الأكشاك والمحولات وقت حدوث الأمطار».

وأضاف «حمزة»، عبر مداخلة هاتفية، مع برنامج «اليوم»، المذاع على شاشة dmc، أن الوزارة أيضا مستعدة لهذه الأمطار بغرف عمليات لمتابعة الموقف على مدار 24 ساعة يوميًا، إضافة إلى فرق الطوارئ التي تواصل عملها أيضًا على مستوى كل أنحاء الجمهورية.

متحدث «الكهرباء»: خط ساخن لإتاحة الفرصة أمام المواطنين للتواصل مع غرف العمليات

وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إلى أن الوزارة خصصت خطا ساخنا برقم «121»، للإتاحة أمام المواطنين، فرص التواصل مع غرف عمليات الوزارة بكل سهولة، موضحا أن المواطنين من الممكن أن يتواصلوا عبر هذا الرقم من خلال التليفون الأراضي أو الهواتف المحمولة.

ولفت المتحدث باسم وازرة الكهرباء، إلى أن الوزارة تضطر في بعض الأحيان إلى فصل الكهرباء عن المناطق التي تشهد غزارة في هطول الأمطار.

ونبه على المواطنين ضرورة الابتعاد عن المهمات الكهربائية خاصة خلال هطول الأمطار، والاتصال بالخط الساخن الذي خصصته الوزارة في حالة وقوع أي مشكلات تطلب تدخل فرق الطوارئ.