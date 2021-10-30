شجرة أوبرا الإسكندرية تروج لمهرجان الأغنية العربية: «شنب لمدحت صالح»

تسبب منشور ترويجي لحفلات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية على صفحة أوبرا الإسكندرية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى شهرة كبيرة لذلك المهرجان، بعدما تصادف وجود أفرع من شجرة دار الأوبرا بجوار «بوستر» حفل الفنان مدحت صالح، وتسببت إحدى اوراق الشجر في صنع «شارب» للمطرب الشهير، ما تبع ذلك من سخرية شديدة من هذا الكادر، الذي تحول إلى «ترند» قبل يومين من انطلاق المهرجان.

توضيح من مسؤولة صفحة أوبرا الإسكندرية

وبحسب توضيح نشرته صفحة أوبرا الإسكندرية، وهي صفحة غير رسمية لمواطنة تدعى «هالة فاروق»، حيث تهتم بترويج فعاليات دار الأوبرا، فإن «الشجرة ظهرت في التصوير بالشكل ده دون قصد»، وأضافت: «تقريباً لأن اللي صورت مكانتش شايفة كويس في الشمس، بالتأكيد مفيش أي نية للإساءة»، مشيدة بالتعليقات، ووصفتها بأنها «تعليقات لطيفة أضافت روح البهجة والمرح على المنشور».

مسؤولة صفحة أوبرا الإسكندرية: الشجرة ابتسم لها الحظ جنب مدحت صالح

ومع تزايد التفاعل على المنشور الرئيسي، الذي ظهر خلاله أفرع الشجرة بهذا الشكل بجوار مدحت صالح، في ساحة دار أوبرا سيد درويش، دفع «فاروق»، مسؤولة الصفحة إلى إضافة منشور آخر حول تلك الواقعة، قائلةً: «أحب أشكر الشجرة الصغيرة اللي كانت واقفة وحيدة مسكينة، محدش مهتم بأمرها، وفجأة ابتسم لها الحظ، والصدفة خلتها تتواجد جنب بوستر النجم المحبوب مدحت صالح، وتبقى مشهورة».

وتابعت: «بأشكرها لأنها أظهرت خفة دم متابعينا، وتفاعلهم مع صفحتنا، وحبهم للنجم الكبير واحترامهم له، وخلتنا نضحك كلنا للحظات، وننسى صعوبات الحياة وهمومها»، مختتمة: «ده أنا لو قاصدة آخد الكادر كده، كان صعب يتضبط بالشكل ده».

إعجاب الجمهور بالشجرة بجوار مدحت صالح

ذلك المنشور الخاص بحفلة مدحت صالح، المقرر إقامتها يوم الأحد 7 نوفمبر المقبل، في مكتبة الإسكندرية، لاقى اعجاب الكثير من المتابعين، ما تبعه تعليقات أبرزها: «احنا حنجي نتصور جنب الشجرة والبوستر»، مما يعكس قيمة ذلك المنشور في الترويج لذلك الحدث، الذي ينطلق يوم الاثنين المقبل، ويستمر لمدة 15 يوماً.