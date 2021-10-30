طرق حصول طلاب جامعة الإسكندرية على «إيميل وباسورد» المنصات التعليمية

أعلنت جامعة الإسكندرية، أن طلاب الدراسات العليا المسجلين لفصل خريف 2021 - 2022 سيتم التعامل معهم عبر المنصات التعليمية المتاحة من خلال تطبيق «Microsoft Teams»، عن طريق تسجيل الدخول باستخدام الإيميلات الجامعية فقط.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، تفاصيل التعامل على المنصات التعليمية لطلاب الدراسات العليا جامعة الإسكندرية للعام الدراسي الجديد، وكيفية الحصول على الرقم السري الخاص بهم.

الحصول على إيميل الجامعة والرقم السري على المنصات التعليمية لطلاب الدراسات العليا

- يتم إرفاق الإيميلات الخاصة بالطلاب الذين لا يمتلكون إيميلا جامعيا عبر الإرشاد الأكاديمي لكل كلية، أما بقية الطلاب فستتم إضافتهم باستخدام الإيميلات التى سبق أن حصلوا عليها.

- كلمة المرور تبدأ بالمقطع الآتي (@Ee)، يليه الرقم القومي الخاص بالطالب المكون من 14رقما، لتكون كلمة السر «على سبيل المثال» على النحو التالي Ee@30504030200654، وبدون أي فواصل.

ملاحظات لطلاب الدراسات العليا جامعة الإسكندرية للتعامل على المنصات التعليمية

وهناك عدد من الملاحظات التي يجب على طلاب الدراسات العليا جامعة الإسكندرية أخذها في الاعتبار للتعامل على المنصات التعليمية، وتشمل:

- تأكد من كتابة إيميلك الجامعي بالطريقة الصحيحة، ولا تترك مسافات بين الكلمات فيه.

- تأكد من حفظ كلمة المرور لديك في مكان يسهل وصولك لها في حالة نسيانها.

- يمكن استخدام تطبيق «Microsoft Teams» من خلال المتصفح «browser» من خلال تسجيل الدخول عبر ذلك الرابط.

- يمكن تحميل التطبيق على الموبايل أو على الكمبيوتر من خلال جوجل بلاي أو عبر موقع مايكروسوفت.

- في حال مواجهة أي صعاب أو وجود استفسار يرجي التواصل مع الإرشاد الأكاديمي لكل كلية من كليات جامعة الإسكندرية.