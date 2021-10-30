«سياحة الإسكندرية» تنظم مسابقة تصوير بجوائز 3 آلاف جنيه.. 10 شروط

أعلنت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية، برئاسة شيرين مصطفى، مدير عام الهيئة، تنظيم مسابقة للتصوير الفوتوغرافي، تحت عنوان «إسكندرية فى عيونَا»، بالتعاون مع مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، ونادي «عدسة» للتصوير، وبالاشتراك مع لجنة تحكيم متخصصة في مجال التصوير الفوتوغرافي.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية طرق تقديم وشروط مسابقة التصوير التي تهدف إلى تنشيط السياحة بمدينة الإسكندرية، من خلال إظهار معالم المدينة السياحية عن طريق الصور، وتتيح المسابقة لمن لديهم موهبة التصوير سواء كانوا محترفين أو هواة الاشتراك في المسابقة، وتقديم أجمل ما لديهم من صور فوتوغرافية، بهدف التعرف على المواهب الرائدة في عالم التصوير.

جوائز مسابقة التصوير في الإسكندرية

وتتمثل جوائز مسابقة التصوير في الإسكندرية، فيما يلي:

- المركز الأول: 1500 جنيه وشهادة تقدير.

- المركز الثاني: 1000 جنيه وشهادة تقدير.

- المركز الثالث: 500 جنيه وشهادة تقدير.

طريقة الاشتراك في مسابقة التصوير بالإسكندرية

وتتمثل طريقة الاشتراك في مسابقة التصوير بالإسكندرية في عدد من الخطوات، هي:

- ملء استمارة الاشتراك المرفقة على صفحة الهيئة (ملء الاستمارة بخط اليد عن طريق طباعتها وكتابة بيانتها، ثم عمل Scan لها، أو تصويرها عن طريق الموبايل وليس الكتابة عليها عن طريق تعديل صورة الاستمارة من الكمبيوتر أو الموبايل).

كما يمكن سحب استمارة الاشتراك مجانا من مقر الهيئة في 19 شارع مرسي بدر، العطارين، بجانب قسم العطارين غرب الإسكندرية.

- تجهيز الصور المشترك بها فى المسابقة بحد أقصى ثلاث صور ستختار لجنة التحكيم افضل صورة لدخول المسابقة .

- إرسال استمارة الاشتراك كاملة البيانات، وموقع عليها من المتسابق + صورة من الرقم القومي( الوجهين ) + الصور المشترك بها المتسابق على البريد الإلكترونى الخاص بالهيئة: tourpro.alex@gmail.com، أو يتم تسليم كل ماسبق بمقر الهيئة على CD وذلك فى الفترة من 1 حتى 15 نوفمبر المقبل.

- إعلان نتيجة الأعمال المقبولة للاشتراك في المعرض والمنافسة في المرحلة النهائية يوم الخميس 18 نوفمبر، وسيتم تسليم الأعمال مطبوعة على برواز خشب بمقاس 70 سم × 50 سم بمقر الهيئة في الفترة من 20 حتى 30 نوفمبر، على أن يتم افتتاح معرض الصور المقدمة مطبوعة من المتسابقين وإعلان الفائزين خلال الفترة من 5 حتى 10 ديسمبر الجاري، بمركز الحرية للإبداع.

شروط وأحكام مسابقة التصوير في الإسكندرية

- يجب أن تكون الصور المشتركة خاصة بمعالم الإسكندرية السياحية والأثرية والعقارات التراثية والحدائق والميادين فقط، ولن تقبل أي أعمال غير ذلك، مع إرسال مكان التقاط الصورة، وتكون بشكل منفصل عن الصورة .

- يجب أن تكون الصور المشاركة من تصوير المتسابق نفسة وغير مقتبسة عن أحد، ويتعهد المتسابق بأنه المالك الوحيد لكل حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالصورالمشترك بها في المسابقة، كما لم يسبق الاشتراك بها أو فازت في مسابقات أخرى.

- المسابقة متاحة لكل من الجنسين، على أن يكون السن من 16 سنة فيما فوق سواء للمحترفين أو الهواة.

- يقبل من كل مشترك حتى ثلاث صور بحد أقصى، وستختار لجنة التحكيم واحدة فقط لدخولها فى المسابقة.

- يمكن المشاركة بصور ملتقطة بكاميرا الموبايل، ولا تقتصر على الكاميرات الاحترافية فقط، بشرط ان تكون ذات جودة ودقة عالية، بحيث لاتقل حجم الصورة عن 2 ميجا بايت ولا تزيد عن 20 ميجا بصيغة JPG.

- يجب ألا تحتوي الصور المشاركة في المسابقة على أي توقيعات أو رموز أو شعارات سياسية أو دينية أو وقت وتاريخ.

- غير مسموح بإجراء التعديلات المتقدمة المستخدمة لإضافة الخدع أو الحيل البصرية للصورة، ولكن يُسمح بإجراء التعديلات الفنية الأساسية للصورة فقط.

- يعتبر الملف الأصلي للصورة وثيقة ملكية الصورة، وسيُطلب من المشارك في المسابقة تقديمه إلى المسؤولين عن المسابقة، لذا يجب الاحتفاظ بالملف الأصلي للصورة، كما خرج من الكاميرا دون تعديل.

- بمجرد الاشتراك فى المسابقة فإن المتسابق يكون قد تعهد بأنه المالك الوحيد لكل حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالصور التي قام بالاشتراك بها، وأن تكون على مسؤوليته الشخصية، وألا يكون لأي طرف ثالث حق من أي نوع كان على الصور دون أدنى مسؤولية عن الهيئة أمام الغير، ويتحمل المشترك بنفسه المسؤولية القانونية الكاملة فيما يتعلق بمخالفة الشروط المنصوص عليها، فضلا عن إلغاء قرار فوزه في المسابقة، حال اكتشاف مخالفتة لتلك الشروط.

- يحق للهيئة استخدام الصور المتقدمة (سواء فازت أو لم تفز في المسابقة) في أدلة الهيئة السياحية أو النشرات أو البوسترات أو كروت البوستال، أو عرضها على صفحة الهيئة على «فيسبوك»، أو أي معرض خاص بالصور تشترك فيه الهيئة، مع الاحتفاظ بحق المتسابق في كتابة اسمه على الصورة.