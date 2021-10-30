«CIB» يفتح حسابات «Easy Savings» مجاناً.. و«المصرف المتحد» يشارك تحت شعار «ادخر لمستقبل أفضل»

استمراراً لرصد «الوطن الاقتصادى» وتوثيقه فعاليات البنوك خلال اليوم العالمى للادخار 31 أكتوبر 2021، كشف البنك التجارى الدولى CIB عن مشاركته فى الفعاليات من خلال إتاحة الاشتراك فى حساب التوفير Easy Savings دون رسوم فتح حساب وبأقل عدد من المستندات المطلوبة، والذى يقدم عائداً سنوياً بنسبة 4.5% يصرف شهرياً على أقل رصيد بالحساب خلال الشهر.

«فيصل الإسلامي» يفتح حسابات بمزايا حصرية وإصدار بطاقات «ميزة»

كما أتاح «CIB» الاشتراك فى المحفظة الذكية مجاناً لتزويد أكبر عدد من الأفراد بالمنتجات والخدمات البنكية الملائمة لاحتياجاتهم اليومية، والتى ستوفر لهم تحويل الأموال، وسداد المدفوعات، والتسوق أونلاين، فضلاً عن شراء وسداد المشتريات بمسح رمز QR الخاص بالتاجر من خلال المحفظة الذكية لدى أى متجر يحمل شعار «ميزة ديجيتال»، واستقبال وتحويل الأموال إلى أى محفظة إلكترونية داخل مصر.

وأعلن البنك التجارى الدولى عن إمكانية إصدار بطاقة خصم مباشر دون رسوم خلال فعاليات مبادرة الشمول المالى للادخار.

التعمير والإسكان

شارك بنك التعمير والإسكان فى مبادرة الشمول المالى، احتفالاً باليوم العالمى للادخار 31 أكتوبر، من خلال إتاحة فتح جميع حسابات التوفير دون مصاريف فتح حساب ودون حد أدنى للرصيد.

«التعمير والإسكان» يتيح فتح حسابات توفير «ادخار مصرية» و«بيزنس» و«الحج والعمرة» مجاناً

ويتيح بنك التعمير والإسكان باقات متميزة من حسابات التوفير، وهى حساب التوفير العادى، وحساب التوفير اليومى، وحساب توفير ادخار مصرية، وحساب توفير بيزنس، وحساب التوفير ذو الجوائز العادى والإلكترونى للشباب والأطفال، وحساب توفير الحج والعمرة، وحساب جارى الصفوة. وكشف البنك عن تنوع دوريات صرف العائد وفقاً لرغبة العميل، حيث يتيح البنك صرف العائد بشكل شهرى، أو ربع سنوى، أو بشكل نصف سنوى، أو سنوى.

المصرف المتحد

كشف المصرف المتحد لـ«الوطن الاقتصادى» عن مشاركته فى مبادرة الشمول المالى تحت رعاية البنك المركزى خلال الشهر الحالى، احتفالاً باليوم العالمى للادخار 31 أكتوبر، مطلقاً حملة «ادخر.. لمستقبل أفضل»، التى تتيح فتح حسابات بنكية دون مصاريف إدارية ودون حد أدنى، بالإضافة إلى إتاحة سلسلة من الخدمات الرقمية، كالإنترنت البنكى والموبايل البنكى والمحفظة الرقمية بخصائصها المتميزة.

وتتضمّن هذه المنتجات عدداً من البطاقات المدفوعة مقدماً، وتأتى على رأسها بطاقة «ميزة» الوطنية، وبطاقة «you got a gift»، فضلاً عن بطاقة «رخاء»، وهى أول بطاقة ائتمان متوافقة مع أحكام الشريعة بالسوق.

واستهدف «المصرف المتحد» فى حملته زيارات ميدانية بمحافظات «أسيوط والدقهلية وسوهاج»، لتوعية الأفراد بأهمية الانضمام إلى الجهاز المصرفى، والحلول البنكية والخدمات المصرفية الرقمية التى تقدّمها البنوك وتسهم فى تعزيز مدخرات العملاء بمختلف الفئات العمرية، خاصة فئة الشباب والمرأة، بهدف تمكين هذا القطاع الواعد اقتصادياً.

بنك فيصل الإسلامى

أشاد عبدالحميد أبوموسى، محافظ بنك فيصل الإسلامى المصرى، بالقرارات الاستثنائية التى يتّخذها «المركزى المصرى» وسعيه الحثيث نحو تحقيق شمول مالى، وكان آخر تلك القرارات زيادة عدد فعاليات الشمول المالى، التى يتم تنفيذها على مدار العام فى مصر، ليرتفع عددها إلى 6 فعاليات، بعد إضافة احتفاليتى الفلاح فى شهر سبتمبر وذوى الهمم فى شهر ديسمبر.

وأشار «أبوموسى» إلى أهمية اليوم العالمى للادخار فى رفع الوعى بأهمية الادخار للأفراد والأسر والكيانات، وبما يسهم فى ترشيد واستغلال أمثل للموارد المتاحة، مما يمكنهم من تحقيق الاستقلال المالى ويعزّز فرص التنمية داخل المجتمع من خلال دعم معدل الاستثمار، وبما يعود مرة أخرى بالنفع على تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

وأضاف أن البنك كان فى مقدمة البنوك التى استعدت لفعالية اليوم العالمى للادخار من خلال نشر المادة الدعائية على الموقع الإلكترونى للبنك وبالصحف اليومية وعلى شاشات ماكينات الصارف الآلى لمصرفنا، وكذا نشرها فى صالات فروع البنك ومركزه الرئيسى، فضلاً عن إعداد وطباعة نشرة تعريفية متضمنة الخدمات التى يقدمها البنك فى إطار تلك الاحتفالية ضمن فعاليات الشمول المالى.

وذكر «أبوموسى» أن البنك أتاح باقة متميزة من العروض الحصرية لتشجيع المواطنين على الادخار، كإعفائهم من مصاريف فتح الحساب ومن شروط الحد الأدنى، ومصاريف إصدار كارت ميزة، فضلاً عن إمكانية اشتراكهم مجاناً فى خدمة المحفظة الإلكترونية «فيصل كاش»، التى تتيح عمليات الدفع والشراء المختلفة، وكذا إتاحة جميع خدمات الإنترنت البنكى.

وأوضح أن البنك يولى اهتماماً بتلبية احتياجات العملاء المختلفة من خلال توفير اختيارات متعدّدة من الأوعية الادخارية ذات العائد المتغير، وكان آخرها تقديمه الشهادة الرباعية ذات العائد ربع السنوى، التى تصدر بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاتها ودون حد أقصى، وتتيح الشهادة لأصحابها إمكانية الاسترداد الكلى أو الجزئى بعد مضى 6 أشهر من تاريخ الإصدار ودون خصم فرق عائد عن الفترة السابقة.