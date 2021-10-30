«سلامة الغذاء» لأصحاب عربات الفول: «متغسلوش الأطباق كلها في جردل واحد»

قال الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن المبيدات والكيماويات التي تستخدم في بعض المنتجات الزراعية قد يكون لها تأثيرات على الشخص على المستوى البعيد، وما يهم الهيئة هو أن يكون الغذاء آمن على المستهلك سواء كان مستوردا أو مصدرا، «كل دولة من الدول بتفترض أنظمة سليمة وقوية للرقابة على سلامة الغذاء»

منصور: «لدينا 1600 مفتش ضمن الهيئة»

وأضاف «منصور»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، اليوم السبت، أن الهيئة لديها لائحة فنية للكيماويات والمبيدات التي يجب استخدامها على المنتجات الزراعية المصرية، «الشخص لما بياكل طبق بيكون فيه 15 صنف جاي من كذا دولة، ولازم يكون للهيئة معايير غذاء موحدة، ولو حبينا نغيرها بنعمل دراسة للمخاطر، ولدينا 1600 مفتش ضمن الهيئة».

وتابع: «عاملين تصور عن إيه المطلوب من المنشآت الغذائية بالشارع، وحطينا للمركبة المتحركة شروط يستطيع الفرد أنه يعملها ومش معجزة، يعني مينفعش مثلا الراجل بتاع الفول يغسل كل الأطباق بتوعه في جردل واحد، لو حد عنده مرض هيمرض كل اللي بعده».

منصور: «أسجنه ليه لما ممكن يدفع مليون جنيه غرامة»

وأوضح أن قانون العقوبات الجديد به تدرج في العقوبة، والغرامات تتوقف مع حجم الجريمة وبتوصيف واضح للجريمة، «مش بيكون هدفنا نعمل محضر ولكن نخليهم أحسن، وفيه متابعات على المصانع وصلت لـ18 زيارة من الهيئة، ولو فيه عقوبات بنمنع الخطأ من خلال الغرامة أكثر من الحبس، أسجنه ليه لما ممكن يدفع مليون جنيه غرامة، والعقوبات بتتوقف على حجم الخطأ، ومش كل حاجة نحبس».

وأكد أن هدف الهيئة عدم أخذ العينات من الباعة لضمان سلامة الغذاء بقدر الاهتمام على سلامة الغذاء المقدم من الشركات الغذائية، «القانون بيسمح لينا بالتصوير، وبنصور المخالفة لأنه عند الاختلاف يبقى فيه في إيدينا مستند، ولما أروح مرة تانية أشوفه غيرها ولا لأ».