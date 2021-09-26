مدير مركز سلامة الغذاء بالقليوبية: منتجاتنا أجود من المستورد (فيديو)

قال الدكتور مدحت البيومي مدير مركز تطوير وسلامة الغذاء بمحافظة القليوبية، إنَّ المركز عبارة عن معامل تحاليل مركزية تابعة لوزارة التموين، موضحًا «نقدم للمواطن فكرًا جديدًا في التحاليل، للحصول على الغذاء الآمن في ظل حياة كريمة، لكي يطمئن المواطن إلى أنَّ المنتجات التي تقدمها وزارة التموين تساوي كل المنتجات الأخرى الموجودة بأي متجر».

اتخاذ القرارات وفقا لنتائج التحاليل

وأضاف مدير مركز تطوير وسلامة الغذاء، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، أنَّ المعامل هي عين متخذ القرار وهي وزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث يتم اتخاذ القرارات وفقا لنتائج التحاليل، إذ أنَّها تفحص الخامات والمنتجات الخام قبل أن تنخرط في العمليات التصنيعية.

المنتج المصري لا يقل جودة عن أي منتج آخر

وأكّد «البيومي»، أنَّ المنتج المصري لا يقل جودة عن أي منتج آخر، مدللًا على ذلك بتصدّره الأسواق العالمية في عدد من المنتجات مثل الخضروات والفواكه والمنتجات المعلبة: «منتجنا أجود من المنتجات المستوردة، ولذلك فقد جرى تدشين هذا المركز من أجل تعزيز ثقة المواطن في المنتجات المصرية التي يحصل عليها من وزارة التموين».

ننتبع الغذاء منذ البداية

وتابع: «نتبع الغذاء منذ البداية أي من النبات مثل الماء الذي يروى به، وذلك فإن هذا المركز يقدم فكرًا جديدًا حتى يكون المستهلك مطمئنا إلى أمان المنتج طبقا للمعايير العالمية، فالحياة الكريمة تعني أن المواطن آمن في مأكله وشربه وسكنه».