«الزراعة» تنفي استيراد شحنات موز فاسدة من الصومال

نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم السبت، ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن ورود شحنة موز فاسد من الصومال تحتوي على إحدى الديدان المسببة لتسمم في المعدة، وسط مطالبات للمواطنين، بالامتناع عن شراء وأكل الموز هذه الأيام.

استيراد شحنات موز من الصومال

وقالت وزارة الزراعة في بيان لها، إنه لم يرد إلى مصر منذ بداية عام 2021، وحتى الآن أي شحنات موز من الصومال، مؤكدة أنه يتم فحص أي شحنات موز واردة من الخارج فحصا دقيقا من خلال لجان مشتركة من مفتشي الحجر الزراعي؛ لضمان عدم وجود أي آفات تضر البيئة الزراعية ومفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء لضمان سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

الزراعة تناشد المواطنين توخي الحرص قبل نشر الأخبار

وناشدت وزارة الزراعة، وسائل الإعلام المختلفة، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار، والتي قد تؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.