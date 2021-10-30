الآثار: العالم لن يرضى بأن تكون احتفالية الأقصر أقل من موكب المومياوات

كشف الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، تفاصيل لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إذ ذكر أن اللقاء تضمن استعراض موقف الحركة السياحية وسمعة مصر السياحية، وانتظام الحركة السياحية، فضلًا عن التوجيهات الرئاسية بتذليل أي تحديات تواجه القطاع، وتم التأكيد بشدة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للسياح للحفاظ على سمعة مصر الصحية والسياحية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بالورقة والقلم»، مع نشأت الديهي، الذي يُعرض على «TeN».

احتفالية افتتاح طريق الكباش بالأقصر تهدف للترويج للأقصر بأكملها

وأضاف «العناني»، أن احتفالية افتتاح طريق الكباش بالأقصر، تهدف للترويج للأقصر بأكملها وما يوجد بها من مناطق أثرية، منوهًا بأنه لم يتم الإعلان عن تاريخ افتتاح طريق الكباش حتى الآن، وكل ما يثار حول مواعيد افتتاح أو مشاركة فنانين بعينهم في الافتتاح جميعها اجتهادات، مؤكدًا أن الحدث هام ولا بد من الاستعداد له بشكل جيد وهناك اعتبارات كثيرة لتحديد موعد افتتاح طريق الكباش.

موكب المومياوات فرض علينا مسؤولية كبيرة

وتابع وزير السياحة والآثار: «العالم لن يقبل منا فعالية أقل من فعالية موكب نقل المومياوات»، موضحًا أن موكب المومياوات فرض علينا كثيرا من الهيبة والاحترام لكونه كان يتعلق بالأموات والملوك، ولكن احتفالية الكباش ستكون فعالية فيها حياة وبهجة وألوان ونيل وشمس وجبل وآثار، ده حدث سياحي ترويجي للأقصر ومن بينه الكباش، الاحتفالية هتكون فيها روح قريبة من أغنية الأقصر بلدنا بلد سياح».