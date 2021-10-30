أول رد من كلية حقوق الإسكندرية حول مشاجرة طلابية بالمطاوي

في أول رد رسمي حول المشاجرة التي نشبت أمام كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، مساء اليوم السبت، أكد بيان صادر عن جامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوه، أن الواقعة نشبت بين طالبين من كليتي الحقوق والآداب، أمام بوابة كلية الحقوق، أدت إلى إصابة طالب ونقله للمستشفى، متأثراً بإصابته بأداة حادة.

حقيقة مشاجرة كلية حقوق الإسكندرية

وقال الدكتور أمين مصطفى، القائم بعمل عميد كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، إن الواقعة بدأت من خلال مشادة كلامية خارج نطاق الحرم الجامعي، بين طالبين من كليتي الحقوق والآداب، ثم تطورت إلى مشاجرة، تبادل خلالها طالبان التعدي على الآخر، بمشاركة آخرين، مما أسفر عن إصابة طالب كلية الآداب بسجحات وجرح قطعي أسفل الذقن.

تفاصيل مشاجرة كلية حقوق الإسكندرية

وأضاف عميد الكلية أن الأمن الجامعي تصدى للطلاب، وتم إبلاغ قسم شرطة باب شرق، حيث تمكنت قوة من القسم من ضبط طالب الحقوق، واصطحابه ومن معه من المشاركين في المشاجرة، إلى قسم الشرطة لاتخاذ اللازم، بينما تم نقل طالب كلية الآداب للمستشفى الرئيسي الجامعي (الأميري) لإجراء الإسعافات اللازمة، وتم تحرير محضر عن الواقعة بقسم شرطة باب شرق، ويجري استكمال الإجراءات لعرض طالب كلية الحقوق على النيابة للتحقيق في الواقعة.

وأوضح عميد كلية الحقوق أن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، أصدر تعليماته باتخاذ اللازم تأديبياً نحو هؤلاء الطلاب، لتصرفهم المشين أمام بوابة الحرم الجامعي.

عميد حقوق إسكندرية: عقوبات رادعة بانتظار الطالبين

وفي تصريح خاص لـ«الوطن»، أكد عميد كلية الحقوق أن هناك عقوبات رادعة في انتظار الطالبين، الأولى وهي العقوبة الجنائية بسبب المشاجرة والإصابات واستخدام سلاح، وهي تخص الجهات الأمنية وبين طرفي المشاجرة وذويهم، أما العقوبة الثانية وهي مخالفة الأعراف والتقاليد الجامعية، ما يترتب عليه اتخاذ إجراء ضد الطلاب طرفي المشاجرة.