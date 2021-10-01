هشام عاشور عن زفافه مع نيللي كريم: طلعت من البحر لقيت المأذون قاعد

كشف لاعب الإسكواش هشام عاشور، كواليس زواجه من الفنانة نيللي كريم، قائلا: «أنا مكنتش أعرف حاجة عن الفرح ده وأخويا رامي وإنجي صاحبة نيللي هما اللي ظبطوا كل حاجة، طلعت من البحر لقيت المأذون قاعد، قولت آخد غطس بسرعة معرفش إن المعازيم هييجوا بدري تلت ساعة»، فقاطعه شقيقه «رامي»، قائلا: «المأذون جه في معاده بس هشام قال هو مش ممكن نخليه لبكرة؟»

وتحدث «عاشور»، خلال لقاء مع شقيقه «رامي»، ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، أمس الخميس، عن والده، قائلا: «أبويا أطيب أب في العالم، وأكتر واحد جدع وطيب، وأمي هي اللي بتظبطنا وتسكتنا وبالتالي ربونا أسوياء وبنقيس المواقف زي ما هي مش بنزود حاجة ومش بنقلل حاجة وبنحب الناس».

الجميع كان سعيدا ببساطة حفل زفافي

وأوضح أن الجميع كان سعيدا ببساطة حفل زفافه مع الفنانة نيللي كريم، «الناس اتبسطت جدا من القصة وحسيناها، وأكتر حاجة حبيتها أنا ونيللي والناس حست أنها خروجة حلوة وخفيفة».

وعن خوفه بتسليط الضوء عليه نظرا لزواجه من فنانة، قائلا: «فكرت في كدة، بس مش كتير، أنا طول عمري في الإسكواش معروف ومشهور، مش عاوز حتى أكبر من دي، ولكن لما جيت فكرت دلوقتي والإحساس اللي حسيت معاها لو قعدت أحسبه وأفكر فيه بخسر، فيه ناس بتيجي وبتمشي من الدنيا مش بتلاقي كدة، فمش هقعد أفكر، أنا عارف نيتي وعارف نيتها»

كل فرد في عائلتي لها شخصية مستقلة

من جانبه قال «رامي» إن كل فرد في عائلته له شخصية مستقلة، «أبويا وأمي كانوا بيسافروا علطول، وهشام بيسافر علطول بطولات وأنا كنت بسافر على طول برضو بطولات، فكان البيت بيبقى فاضي، وكل واحد بيبقى في بلد، فكل واحد عنده شخصيته وكل واحد خد من التاني حاجات أفادته في حياته»، فقاطعه «هشام»، قائلا: «مرة كان بابا في اليابان وماما في نيجيريا ورامي في إنجلترا وأنا في ألمانيا بلعب الدوري».