وزير التموين: لا يوجد تحريك في سعر رغيف الخبز في القريب العاجل

علق الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على زيادة أسعار لتر الزيت في الأسواق، موضحًا «لو لم يرفع سعر الزيت سوف ينخفض تواجد السلعة في السوق وبالتالي تظهر السوق السوداء لبيع زيت التموين بأسعار مختلفة»، مؤكدًا أن أخطر شيء وجود سعرين لسلعة واحدة، فسعر لتر الزيت بـ 25 جنيهًا، والوزارة لا تستهدف الربح من المواطن.

الوزارة تهدف فقط لتوفير الزيت للمواطن

وأضاف «المصيلحي»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الوزارة تهدف فقط لتوفير الزيت للمواطن، فالمكسب ربع جنيه في اللتر والبقال يحصل على ربع جنيه من سعر لتر الزيت، موضحًا أن تكلفة إنتاج لتر الزيت 24 جنيها ويتم بيعه بـ 25 جنيها، وسعر لتر الزيت في الأسواق الحرة يصل لـ 27 جنيها وهذا الفارق لا يخلق سوقا سوداء.

وأردف وزير التموين، أنه لا يوجد تحريك في سعر رغيف الخبز في القريب العاجل، إذ تم إجراء دراسات مختلفة بشأن سعر الخبز في مصر والتعرف على سعر التكلفة.

لا يعتقد أن يتم تحريك سعر الخبز في القريب العاجل

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أنه لا يعتقد أن يتم تحريك سعر الخبز في القريب العاجل، موضحًا أن الهدف فقط من الدراسات هو رفع كفاءة الدعم وإيصاله لمستحقيه، مؤكدًا أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تعمل وفق موازنة معتمدة ولا تستفيد من تقليل الدعم لكن تسعى لرفع كفاءته ولابد من إعادة النظر في طريقة دعم الخبز، وقد يكون هناك تحول لدعم نقدي بشكل تدريجي، وما زال الأمر قيد الدراسة بحيث يكون التنفيذ على مدار 3 أو 4 سنوات.