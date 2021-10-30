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المصيلحي يعزي وزير التموين الأسبق في وفاة والدته

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الوطن
06:10 م | السبت 30 أكتوبر 2021
وزير التموين والتجارة الداخلية

وزير التموين والتجارة الداخلية

تقدم الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بخالص التعازي للدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، وأمين عام اتحاد الغرف العربية، في وفاة والدته المستشارة فريال رمضان.

المصيلحي: الراحلة كانت رمزا للعطاء

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية إن المستشارة كانت رمزا للعطاء ورمزا قضائيا قدمت الكثير لبلدها.

كما أعرب العاملون وقيادات وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاتها التابعة ومديريات التموين عن خالص تعازيهم للدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق في وفاة والدته، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته.

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