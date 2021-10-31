وزير التموين يطمئن المواطنين: مصر بها احتياطات معتبرة من السلع

طمأن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، المواطنين قائلا إن مصر بها احتياطات معتبرة من السلع، ويجب على المواطنين إدراك الحقائق التي تحدث في العالم، ومصر جزء منه، منوها بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجَّه بتوفير احتياطي استراتيجي من السلع يتراوح بين 3 و6 أشهر.

وأضاف المصيلحي، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه مع بداية العام الحالي وتحديدًا في شهر فبراير كان الطلب على السلع أكثر من المعروض، ما أثر على الأسعار وكان في طليعة ما تأثر هو البترول.

النمط الاستهلاكي تغيَّر في الصين ما أدى إلى ارتفاع احتياجاتها

وأضاف «المصيلحي»، أن هناك ظروفا أثرت على العالم كله منها التغيرات المناخية وأزمة فيروس كورونا، فهناك موجة تضخمية كبيرة تواجه العالم، وهذه العوامل أثرت على أسعار السلع، لافتا إلى أن النمط الاستهلاكي تغيَّر في الصين، ما أدى إلى ارتفاع احتياجاتها ولجأت إلى استيراد اللحوم من البرازيل.

قيمة دعم السكر والزيت بلغت 36 مليار جنيه

وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، أن قيمة دعم السكر والزيت بلغت 36 مليار جنيه، بينما بلغ دعم الدولة للقمح 51 مليار جنيه، مؤكدًا أنه تم التعاقد مع السودان لاستيراد 200 رأس ماشية في اليوم، ومصر بها اكتفاء ذاتي من الدواجن، ولا يوجد إضافة للمواليد على البطاقات التموينية، إذ أن هناك 64 مليون مستفيد من السلع التموينية، موضحًا أن الموازنة هي التي تحدد موقف إضافة المواليد على البطاقات التموينية.