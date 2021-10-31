وزير التموين: قاعدة البيانات الحالية للبطاقات منضبطة ومفيهاش أخطاء

كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن تفاصيل بطاقة تموين باسم الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا أن الأخطاء في قاعدة البيانات تسببت في تكرار البطاقات التموينية في محافظات أخرى، وأثناء التنقية للبطاقات في عام 2019 ظهرت أسماء كثيرة مكررة، مؤكدًا أنه تم إلغاء تلك البطاقة المنسوبة للرئيس عبد الفتاح السيسي وهناك تحقيق يجري في تلك الواقعة، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية.

تنقية للأسماء داخل منظومة التموين

وأضاف «المصيلحي»، أن قاعدة البيانات الحالية منضبطة وليسس بها أخطاء، وتجري حاليا عملية تنقية للأسماء داخل منظومة التموين للأسماء غير المستحقة للحصول على الدعم، موضحًا أن مصر لا بد أن تكون جزء من حركة التجارة العالمية حتى لا يصاب السوق بالتشوه، والدولة تشتري نصف المساحة التي يزرعها المصريون من القمح أي أنها تشتري نحو 4 ملايين فدان، والباقي يخزنها المواطن ويبيع منها بالتجزئة طوال العام.

الدولة قد تتجه للدعم النقدي المشروط

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن الدولة قد تتجه للدعم النقدي المشروط، أي أنه يحصل على سلع ولا يحصل عليها نقدًا، ولا بد من التعاون بين الدولة والقطاع الخاص والمواطن، لتجاوز أزمة ارتفاع الأسعار، وأهم شيء إتاحة السلع وتوفيرها وبجودة عالية في الأسواق للمواطنين، كما أن سعر الزيت ليس ثابتًا، حيث الأعوام الماضية شهدت ارتفاع الأسعار وانخفاضها تماشيا مع الأسعار العالمية، فمصر تستهلك 70 ألف طن من الزيت شهريًا، موضحا أن مصر تشتري ما بين 60 و100 ألف طن زيت خام شهريًا.