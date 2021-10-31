الأرصاد: ازدياد فرص سقوط أمطار على المدن الساحلية والدلتا والقاهرة

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك»، أن فرص سقوط الأمطار ازدادت على المدن الساحلية والدلتا والقاهرة والوجه البحري وسيناء خلال الساعات الليل وفجر يوم الأحد بسبب زيادة نسبة الرطوبة، كما شهدت محافظة مطروح وظهيرها الصحراوي أمطارا غزيرة ورعدية، كما شهدت محافظة القاهرة سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.

تتدفق السحب المنخفضة الممطرة على القاهرة والدلتا يصاحبها أمطار

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن محافظة الإسكندرية كانت على موعد مع الأمطار الغزيرة والرعدية خلال الساعة المقبلة، كما أظهرت صورة القمر الصناعي السحب الرعدية الممطرة على الضبعة وتتدفق السحب المنخفضة الممطرة على القاهرة والدلتا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية فيديو لهطول الأمطار على محافظة البحيرة ليلا.

الخلايا الرعدية على مناطق من السواحل الشمالية

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية الخلايا الرعدية على مناطق من السواحل الشمالية ووجه بحري والدلتا؛ يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تعزز أحيانا، ومن المتوقع أن تتجه لمناطق من السواحل الشرقية.

ونشر الحساب الرسمي للهيئة العامة للأرصاد الجوية فيديو يوضح أمطارا تهطل على محافظة الدقهلية وبالتحديد بالمنصورة، والتي هطلت ليلا، بالإضافة للبرق والرعد.

كما نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية لقطات للسحب الرعدية المؤثرة على الضبعة والعلمين، أمس.