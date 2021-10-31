الأرصاد تكشف بالخرائط مستجدات الطقس: أمطار متفاوتة الشدة

كشفت الصفحة الرسمية للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، آخر مستجدات الأحوال الجوية على مختلف المناطق، مرفقة ذلك بخرائط من الأقمار الصناعية تظهر حركة الرياح والسحب والأمطار.

وكتب الهيئة: «تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى السحب الرعدية على مناطق من السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة وشمال الصعيد، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة».

كما كتبت الهيئة في منشور آخر: «الخلايا الرعدية على مناطق من السواحل الشمالية ووجه بحرى والدلتا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تعزز أحيانا ومن المتوقع أن تتجه لمناطق من السواحل الشرقية» .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة اليوم، وتكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال ووسط الدلتا بمنطاق «السلوم، مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد»، وتكون تلك الأمطار على فترات متقطعة بنسبة تتراوح بين 50 و60% تقريبًا، ومن المتوقع أيضا سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب الدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة بنسبة 50% تقريبًا.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين متر و1.75 متر، وتكون حركة الرياح جنوبية شرقية، إلى جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون معتدلًا، مع ارتفاع الموج بين 1.5 و2.25 متر، وتكون حركة الرياح شمالية غربية.