أماكن الأمطار غدا وحالة الطقس.. «الأرصاد» توضح

مع اضطراب حالة الطقس، التي تشهدها البلاد، وانخفاض درجات الحرارة، يبحث كثيرون عبر المحرك العالمي «جوجل» عن أماكن الأمطار غدًا، بعد إعلان الهيئة العامة للأرصاد عن تساقط الأمطار في أكثر من منطقة، بالإضافة إلى ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.

وفي إطار سلسلة الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة، التي يقدمها موقع جريدة «الوطن» للقراء والمتابعين على مدار اليوم، فيما يخص حالة الطقس، نستعرض أماكن الأمطار غدًا الأحد، الموافق 31 أكتوبر الجاري، بالإضافة إلى حالة الطقس، وفقًا لبيان الهيئة العامة للأرصاد، في التقرير التالي..

أماكن الأمطار غدًا

وبحسب رأي خبراء الأرصاد، فإنه يُتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، وتكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال ووسط الدلتا بمنطاق «السلوم، مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد».

وأضاف بيان الهيئة، أن تلك الأمطار تكون على فترات متقطعة بنسبة تتراوح بين 50 و60% تقريبًا، ومن المتوقع أيضا سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب الدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة بنسبة 50% تقريبًا.

حالة الطقس غدًا

أما عن حالة الطقس غدًا، فيتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وطقس معتدل على السواحل الشمالية.

كما يسود طقس حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا، ويسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على كل الأنحاء.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1 و1.75 متر، وتكون حركة الرياح جنوبية شرقية، إلى جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون معتدلًا، مع ارتفاع الموج بين 1.5 و2.25 متر، وتكون حركة الرياح شمالية غربية.