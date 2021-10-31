أمطار اليوم رعدية غزيرة.. الأرصاد الجوية تعلن أبرز المناطق

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تقلبات الطقس خلال هذه الفترة، معلنة سقوط أمطار اليوم في مختلف النواحي، وتستمر لعدة أيام أيضا.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية، وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات أبرز أماكن أمطار اليوم الأحد الموافق 31 أكتوبر الجاري، وفق بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

أمطار اليوم

يتوقع خبراء الأرصاد سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، وتكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال ووسط الدلتا بمنطاق «السلوم، مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد»، وأشار بيان الأرصاد إلى أن تلك الأمطار تكون على فترات متقطعة بنسبة تتراوح بين 50 و60% تقريبًا.

وتوقع خبراء الأرصاد أيضا سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب الدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة بنسبة 50% تقريبًا.

أمطار اليوم على عدد من المحافظات

ومنذ الساعات الأولى من صباح اليوم، سقطت أمطار على عدد من المحافظات أبرزها محافظة الدقهلية، كما شهدت محافظة مطروح سقوط أمطار غزيرة ورعدية، بالإضافة إلى أمطار خفيفة سقطت على محافظة القاهرة وبعض المناطق بمحافظة الجيزة، فيما تستمر أمطار اليوم في السقوط.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 29 19

الإسكندرية 28 20

وادي النطرون 29 19

طنطا 29 19

شبين الكوم 29 19

دمنهور 28 19

بلطيم 26 19

مطروح 27 18

السلوم 27 14

سيوة 29 14

بورسعيد 27 22

دمياط 26 22

الزقازيق 29 19

المنصورة 29 19

الإسماعيلية 29 19

السويس 29 20

العريش 29 19

رفح 29 20

رأس سدر 30 22

نخل 29 15

نويبع 30 22

طابا 28 20

كاترين 25 13

الطور 33 18

شرم الشيخ 32 23

الغردقة 33 22

مرسى علم 32 20

الفيوم 31 16

بني سويف 31 16

المنيا 31 17

أسيوط 32 18

سوهاج 34 17

قنا 35 18

الأقصر 36 18

أسوان 37 21

إدفو 37 20

أبو سمبل 36 24

الوادي الجديد 35 17

شلاتين 32 20

أبو رماد 32 20

حلايب 30 21

رأس حدربة 30 20