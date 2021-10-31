الطقس السيئ يضرب العالم.. غلق مدارس بالعراق وعواصف على سواحل ليبيا ومصر

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية كوارث مثل الفيضانات التي ضربت محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان شمال العراق، كما شهدت الولايات المتحدة، حادث إطلاق لـ النار في كاليفورنيا تسبب في مقتل شخصين اثنين على الأقل وإصابة 5 آخرين.

وأعلن محافظ اربيل أوميد خوشناو، أمس السبت، تعطيل الدوام الرسمي، اليوم الأحد، في المحافظة بسبب هطول الامطار الغزيرة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء العراقية «واع».

وشهدت مدن إقليم «كردستان العراق» الواقع شمال البلاد، أمس السبت، موجة أمطار غزيرة، وضربت محافظة أربيل عاصمة الإقليم، فيضانات كبيرة في عدد من شوارعها وقراها السكنية الحديثة، مما دفع السلطات هناك إلى الدخول في حالة طوارئ لمساعدة المدنيين.

الفيضانات تسببت في غرق العديد من الطرقات

كما غرق مجمعين سكنيين اثنين في أربيل، بسبب شدة الأمطار وحدوث الفيضانات، فيما قالت مصادر إعلامية عراقية، إن الفيضانات في أحياء مدينة أربيل، تسببت في غرق العديد من الطرقات وأضرار كبيرة في المرافق العامة والسيارات.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل واسع، مشاهد اندفاع مياه الفيضانات في طرقات المدينة بقوة كبيرة وشلت الحركة، وقال موقع «شفق نيوز»، إن العديد من الطرق الرئيسية شمالي المحافظ غرقت بسبب غزارة الأمطار التي شهدتها المنطقة.

كما تسببت المياه بتعطل الكثير من السيارات ودخول المياه التي ارتفعت مناسيبها بشكل كبير إلى المنازل في عدد من الأحياء السكنية.

وقال خوشناو، في بيان، انه نتيجة لهطول الامطار الغزيرة بحدود محافظة اربيل وعرقلة حركة النقل بسبب الفيضانات، تقرر تعطيل الدوام في جميع الدوائر الرسمية والمدارس للمحافظة، باستثناء الدوائر الخدمية.

الدفاع المدني في إقليم كردستان العراق: لا يوجد أي ضحايا جراء الامطار

من جانبها، أكدت فرق الدفاع المدني في الإقليم، أن أمطاراً غزيرة قطعت بعض الطرق في أربيل، وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني باربيل سركوت كارش لـ«واع»، أنه لا يوجد اي ضحايا.

كما غرقت بعض شوارع محافظة السليمانية أيضا، مع بدء هطول الأمطار بموجات كبيرة بعد عصر أمس السبت، فيما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، أنه من المتوقع استمرار تساقط الأمطار في مدن الإقليم بشكل كبير خلال الأيام المقبلة.

سيول شديدة تقتحم شوارع أربيل

بردا وسلاما . pic.twitter.com/Mhovdpd11S — Murad Kurdistani (@Murad_Officiall) October 30, 2021

وفي سياق متصل، أظهرت صور الأقمار الاصطناعية تطور عاصفة متوسطية شبه استوائية في وسط البحر الأبيض متمركزة قبالة السواحل الليبية وتؤثر على مصر، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وتبعد العاصفة المتوسطية عن السلوم، أقرب نقطة من سواحل مصر الشمالية، ما يقارب 800 كيلو مترا، ويتوقع خلال الساعات القادمة أن يكون لهذه العاصفة تأثيرات غير مباشرة على العديد من مناطق مصر، من خلال تشكل سحب ركامية رعدية عشوائية تترافق بـ أمطار متفاوتة الشدة ورياح نشطة على بعض المناطق.

ومن المتوقع أن تضرب العاصفة سواحل ليبيا الشمالية الشرقية اعتبارا من صباح اليوم الأحد، جالبة معها رياح نشطة، بسرعة الـ40 عقدة، مما يتسبب بارتفاع الأمواج لأكثر من 4 أمتار على الشواطئ، تزامنا مع هطول أمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة.

وأمس الأول الجمعة، أدت رياح شديدة في مدينة «ملبورن» وعبر ولاية فيكتوريا الأسترالية، إلى اقتلاع الأسطح وتدمير الأشجار وترك أكثر من 450 ألف منزل بدون كهرباء.

وتأتي هذه الكوارث الطبيعية، في وقت تستضيف فيه مدينة جلاسكو الإسكتلندية، مؤتمر الأمم المتحدة لـ المناخ «كوب 26»، فيما تجمع مئات الأشخاص في جلاسكو لحض قادة العالم على التحرك من أجل المناخ .

وسار المتظاهرون القادمون من إسبانيا وبلجيكا ومن إسكتلندا، في وسط المدينة، رافعين لافتات: «إجراءات الآن!»، و«أفعال لا أقوال» و«أوقفوا الطاقات الأحفورية».

وفي الولايات التحدة، اضطرت شركة الخطوط الجوية «أمريكان إيرلاينز»، إلى إلغاء نحو 1000 رحلة طيران منذ أمس الأول الجمعة، بسبب نقص في عدد الموظفين، جراء الاضطرابات المرتبطة بسوء الأحوال الجوية.

وأوضح موقع «فلايت أوير»، أن «أمريكان إيرلاينز»، ألغت أكثر من 800 رحلة خلال اليومين الماضيين، وتتوقع إلغاء أكثر من 400 رحلة، اليوم الأحد، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية..

مقتل شخصان اثنان على الأقل جراء إطلاق نار خلال حفلة بمناسبة عيد هالوين في كاليفورنيا

وفي الولايات المتحدة، قتل شخصان اثنان على الأقل وأصيب 5 آخرون في حادث إطلاق نار خلال حفلة بمناسبة عيد هالوين الأمريكي في ولاية كاليفورنيا الواقعة على الساحل الغربي للولايات المتحدة، وقال مكتب شريف دائرة ساكرامينتو، إن مئات الأشخاص اجتمعوا ليل أمس الأول الجمعة بقصر حفلات في شارع بالم أفينيو حيث أطلق مجهول النار على الحاضرين وقتل شابين وأصاب 5 أشخاص آخرين أحدهم في حالة خطيرة، وفقا لما ذكرته شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية

من جانبها، فتحت الشرطة المحلية تحقيقا في الحادث، فيما أعربت باميلا ويلش والدة احد الضحايا، عن املها في عثور المحققون على المشتبه به أو المشتبه بهم في حادث إطلاق النار، وفقا لما ذكره موقع «فوكس 40» الامريكي.

مقتل 7 من الجيش المالي على إثر هجومين منفصلين على دوريتين في غربي وسط البلاد

وفي مالي، قتل 7 من جنود من مالي على إثر هجومين منفصلين على دوريتين في غربي وسط البلاد، وقال الجيش، أمس السبت، في بيان، إن مسلحين نصبوا كمينا في حوالي الساعة 11:20 بتوقيت جرينتش «01:20 مساء بتوقيت القاهرة»، لدورية عسكرية قرب بلدة مورديا الواقعة على بعد حوالي 200 كيلومتر شمالي العاصمة باماكو، مما أسفر عن مقتل جنديين وإصابة 3 آخرين.

وأضاف الجيش المالي، أنه بعد ساعتين انفجرت قنبلة لدى مرور شاحنة عسكرية على طريق قرب سيجو «حوالي 200 كيلومتر شمال شرقي باماكو» مما أسفر عن مقتل ركابها الـ5، وفقا لـ «روسيا اليوم».

وأشار الجيش في مالي، إلى اعتقال اثنين من المشتبه بهم تم تسليمهما على الفور لقوات الأمن.

تعاون بحريني سعودي في إحباط عمليتي تهريب حوالي 40 ألف حبة «كبتاجون»

عربيا، أعلنت البحرين، إحباط عمليتي تهريب حوالي 40 ألف حبة «كبتاجون» بالتعاون مع السلطات السعودية، وقالت وكالة أنباء البحرين الرسمية «بنا»، إن شرطة إدارة مكافحة المخدرات البحرينية تلقت معلومات حول محاولتي تهريب عشرات الآلاف من الكبتاجون، حيث تم ضبط طردين واردين بـ«مطار البحرين الدولي»، وتم السماح بإرسالهما إلى السعودية، في سياق عملية التسليم المراقب، وهو ما أدى إلى إلقاء القبض على المعنيين باستلام الطردين في الرياض.

وفي تونس، ألقت قوات الأمن، على عنصرين إرهابيين بمحافظة تطاوين الواقعة جنوب البلاد، مطلوبين بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، وقال المتحدث الرسمي باسم الحرس التونسي، إن العنصرين صادر في شأن كل منهما حكمان بالسجن لمدة 5 سنوات.