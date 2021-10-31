طقس الإسكندرية اليوم الأحد.. انخفاض نشاط الرياح وسقوط أمطار والعظمى 27

شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، طقسا مشمسا على الأنحاء كافة، مع ثبات درجات الحرارة عند معدلاتها، وزيادة نسبة الرطوبة، وانخفاض نشاط الرياح، وسط توقعات بهطول أمطار على المدينة الساحلية.

ورغم تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، إلا أن الأمطار الخفيفة لم تتساقط إلا لمدة 5 دقائق فجر اليوم الأحد، ثم توقفت.

حالة الطقس في الإسكندرية اليوم الأحد

وسجلت درجات الحرارة في الإسكندرية، اليوم الأحد 27 درجة مئوية، على الرغم من ارتفاعها الطفيف مقارنة بالأيام الماضية، إضافة إلى ثبات درجة الرطوبة عند 66% لعدة أيام، وانخفاض الرياح إلى 11 كم/ ساعة وارتفاع أمواج البحر نسبيًا، مع توقعات بهطول أمطار تصل نسبتها إلى 10%، أي نسبة ضئيلة جدا وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بهطول أمطار ووصول رعد وبرق على المدينة الساحلية.

محافظة الإسكندرية في تأهب بسبب الأمطار

ورغم التحذيرات التي أطلقتها هيئة الأرصاد الجوية، ورفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ في المدينة الساحلية، إلا أن المحافظة ومعدات الصرف الصحي لم يتم اختبارها حتي الآن وذلك بسبب عدم تساقط الأمطار بغزارة إلا مرة واحدة أمس في الساعه 4 صباحاً، ولمدة 15 دقيقة فقط، ثم تساقطت الأمطار الخفيفة الساعة 5 فجر اليوم الأحد لمدة 5 دقائق.

ودفعت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية بعدد من سيارات الشفط والكسح من أجل التعامل السريع في حال تساقط الأمطار، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.