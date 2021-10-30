 «الصحة» تحدد أغذية تعزز المناعة في فصل الشتاء: السبانخ أبرزهم

وجهت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي «فيس بوك»، عدة نصائح إلى المواطنين للحفاظ على صحتهم وحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا، بالتزامن مع بداية دخول فصل الشتاء.

ترصد «الوطن» الأطعمة التي رصدتها الصحة لزيادة جهاز المناعة

وذلك في إطار حرص الوزارة على توعية المواطنين بكافة الأمراض وطرق الوقاية منها، بالإضافة إلى طرق تجنب الإصابة بفيروس كورونا، وزيادة الوعي بالأطعمة والأغذية المتوفرة، وذلك ضمن خطة الدولة وتنفيذا لأجندة رؤية الدولة 2030.

ونشرت وزارة الصحة منشورا توضح فيه مجموعة من الأغذية الغنية بالفيتامينات التي تساعد على تقوية جهاز المناعة لمقاومة الفيروسات الدخيلة على الجسم مثل فيروس «كورونا أو فيروس الإنفلونزا»، بالإضافة إلى مقاومة البكتيريا الدخيلة على الجسم التي يمكن أن تسبب بعض الأعراض الجانبية عند الإصابة بها.

قائمة الأطعمة والأغذية التي تساعد على تقوية جهاز المناعة

- الأغذية الغنية بفيتامين سي أو فيتامين ج، مثل: «الموالح مثل البرتقال، الليمون، اليوسفي، الفراولة والجوافة، وبعض الخضراوات مثل السبانخ».

- الأغذية الغنية بفيتامين أ، مثل: «الحجز والبطاطا الحلوة، الطماطم، الكبدة، قرع العسل، المانجو، الجرحير».

- للحصول على فيتامين د: اهتم بالتعرض لأشعة الشمس لمدة لا تقل عن 15 دقيقة يوميا لأن تعرض لأشعة يساعد الجسم إمداده فيتامين د ويقوي جهاز المناعة.

- الأغذية الغنية بالزنك: مثل اللحوم الحمراء ولكن بكميات قليلة، والبقوليات مثل الفول والعدس حيث تحتوي على كميات كبيرة من الزنك تساعد على تقوية جهاز المناعة بجانب الألبان والبيض والمكسرات.

استقبال الشحنة الرابعة من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة «فايزر»

في سياق متصل، أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، استقبال الشحنة الرابعة من لقاح فيروس كورونا المستجد، من إنتاج شركة «فايزر»، بإجمالي 3 ملايين و634 ألفًا و20 جرعة، بمطار القاهرة الدولي.

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن تلك الشحنة مقدمة من الحكومة الأمريكية عن طريق آلية «كوفاكس» بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI)، وذلك في إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات للمواطنين للحفاظ على مكتسبات التصدي للجائحة، لافتًا إلى أن إجمالي جرعات لقاح «فايزر» التي تسلمتها مصر حتى الآن بلغ 8 ملايين و255 ألفًا و250 جرعة.