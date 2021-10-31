«مدير مشروع الدائري» يكشف موعد تشغيل الأتوبيس الترددي بديل الميكروباص (صور)

كشف المهندس ممدوح سليمان، مدير مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري، الذي تنفذه وزارة النقل، عن موعد تشغيل الأتوبيس الترددي «BRT»، على الطريق الدائري، قائلا: «سيتم تشغيل الأتوبيس الترددي «BRT» بديل الميكروباص على الطريق الدائري نهاية ديسمبر 2022»، موضحا أنه جرى الانتهاء من تحديد مسارات ومحطات الأتوبيس الترددي، مؤكدا أن العمل يسير بخطوات متقدمة في تطوير وتحديث الدائري، وأنه سيمنع سير الميكروباص على الطريق الدائري نهائيا، خلال الشهور القليلة المقبلة.

سليمان: تشغيل الأتوبيس الترددي «BRT» نهاية ديسمبر 2022

وقال سليمان، في تصريحات لـ«الوطن»، إن مسارات الأتوبيس الترددي «BRT» على الطريق الدائري، محدده بـ5 أمتار من كل اتجاه منتصف الطريق، وأنّ الأتوبيس الترددي سيقدم خدمات متميزة لجمهور الركاب، منوها إلى أنه سيجرى تركيب كاميرات مراقبة على الطريق الدائري بالكامل خلال أعمال تطويره لرصد المتجاوزين وتقليل حوادث السيارات.

سليمان: مسارات الأتوبيس الترددي محدده بـ5 أمتار من كل اتجاه

وأوضح مدير مشروع تطوير الطريق الدائري، أن الوزارة لن تسمح بحدوث أي تجاوزات على الدائري بعد تطويره، مضيفا أن الأتوبيس الترددي «BRT»، سيمثل نقله نوعية متميزة على الطريق الدائري، وأن جميع المخالفات التي ستقع على الطريق الدائري من أي سائق سترصدها الكاميرات وترسل رسالة فورية للسائق المخالف على هاتفه المحمول برقم المخالفة وتكلفتها.

سليمان: الأتوبيس الترددي نقلة نوعية على الطريق الدائري

وأشار سليمان، إلى أن تطوير الطريق الدائري، سيعمل على تحقيق السيولة المرورية وعدم حدوث اختناقات مرورية بالقاهرة الكبري، مؤكدا انتهاء تطوير الدائري نهاية 2021، موضحا أن الأتوبيس الترددي «BRT»، سيقدم خدمة ممتازة لجموع الركاب.

سليمان: تطوير الطريق الدائري سيعمل على تحقيق السيولة المرورية بالقاهرة الكبري

يذكر أنه تم الانتهاء من تحديد محطات الأتوبيس الترددي «BRT» على الطريق الدائري، بعدد 57 محطة تبدأ من محطة المشير طنطاوي مرورًا بمحطات مؤسسة الزكاة ومصرف بلبيس وعزبة الجزيرة والمرج ورشاح الخصوص ومتولي الشعراوي وتحيا مصر ونهاية بمحطة مدخل التجمع.