حملة لإزالة الإشغالات بقرى دسوق في كفر الشيخ

تابع السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق التابعة لمحافظة كفر الشيخ، قبل قليل، تنفيذ حملة لإزالة الاشغالات بقرية شباس الملح، برئاسة محمد جميل نائب رئيس المدينة لشؤون القرى، والمهندس أحمد المصري رئيس قرية شباس الملح، وقسم الإشغالات بالوحدة، وفريق العمل بالوحدة بشباس الملح، حيث جرى تنفيذ إزالة قرارات إشغال للأكشاك وتندات على المصرف المغطي بمدخل قريه شباس الملح.

كما أُزيلت 7 إشغالات على الأرصفة ونهر الطريق بمدخل قرية شباس الملح في دسوق لتحقيق وعودة الانضباط في الشارع وتحقيق الانضباط العام، وذلك دعمًا لجهود الدولة في تحقيق الانضباط، من خلال تفعيل لائحة الانضباط والهدوء والاستقرار في الشارع، وجار التنسيق للمرحلة الثانية من رفع الإشغالات.

رصف طرق «النوايجة» في دسوق

كما تابع رئيس مركز دسوق الأعمال التمهيدية لرصف مدخل «النوايجة أبو مندور»، ضمن خطة مديرية الطرق لرد الشيء لأصله بطول 600 متر، في إطار متابعة مشروعات الرصف الجاري تنفيذها بنطاق المركز، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكل القطاعات الخدمية، لتوفير حياة كريمة لهم من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق، وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية، وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق بين القرى ومتابعة سير العمل بها وتنفيذها وفقا للجداول الزمنية الموضوعة.

وتابع «عبدالستار»، رفع مخلفات التجريف استعدادا لوضع طبقة السن والأسفلت النهائية، فضلا عن متابعة استكمال أعمال تكسية ترعة القنطره البيضاء من محلة أبوعلي إلى شباس الشهداء، بطول 7.8 كيلو متر.