متحف شرم الشيخ يعلن دخول الزوار مجانا بمناسبة مرور عام على الافتتاح

يستقبل متحف شرم الشيخ، اليوم الأحد، جميع زائريه من المصريين ووسائل الإعلام المختلفة مجانًا، وذلك بمناسبة مرور عام على افتتاحه.

إقامة احتفالية بمرور عام على افتتاح المتحف

وقالت مريم سعيد المشرف العام على مشروع متحف شرم الشيخ، إن هذا القرار يعد أحد مظاهر الاحتفال بمرور عام على افتتاح المتحف، حيث سيتم إقامة سلسلة من الفعاليات بالمتحف على مدار هذا الأسبوع.

وأوضحت سعيد، أن من بين الفعاليات تنظيم جولات إرشادية وورش عمل لطلاب المدارس حول الرسم والحلي ولعبة السنن التي تعد من أهم الألعاب في مصر القديمة وكذلك ورش حول الكتابة المصرية القديمة.

522 قطعة أثرية و على مساحة 191 ألف متر

ويضم متحف شرم الشيخ 5200 قطعة أثرية من أهمها قطعة من الموزاييك من الإسكندرية تعود للقرن الرابع ق. م، وتمثل الآله ايروس وهو يصطاد الغزلان، و 10 قطع من كنوز الملك توت عنخ آمون، تمثال للمعبودة (حتحور) إلهه الجمال والحب والموسيقى عند المصريين القدماء، ومجموعة من تماثيل أبو الهول، مجموعة من التماثيل للحيوانات المقدسة في مصر القديمة كالقطط والجعارين، بالإضافة إلى عدد من اللوحات تمثل الأسرة المصرية عبر العصور المصرية المختلفة.

ويقع المتحف على مساحة 191 ألف متر مربع ويتكون من ثلاث قاعات للعرض المتحفي ومنطقة ترفيهية تضم المطاعم والكافيتريات.