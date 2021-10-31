رواد 2030 يوقع بروتوكولات مع الجامعات: 30 ألف ينضمون لـ«المليون ريادي» (صور)

أعلن مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن توقيع المشروع لعدد من بروتوكولات التعاون في إطار حملة «المليون ريادي» مع جامعات الأقصر، وجنوب الوادي، والإسكندرية، والفيوم، وبنها، وجامعة قناة السويس، حيث تم تخصيص أماكن معينة لطلاب الجامعات للتسجيل في منصة «المليون ريادي»، وذلك من خلال QRCode مخصص لكل جامعة.

تحفيز الاقتصاد بمشروعات ناشئة للشباب

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن حملة «المليون ريادي» تقدم حلول مبتكرة وواقعية للتحديات الاقتصادية مثل تحفيز الاقتصاد بمشروعات ناشئة للشباب لتصبح قوة اجتماعية منتجة تساهم بفاعلية في جهود تحقيق التنمية، بالإضافة إلى العوائد الاجتماعية وفي مقدمتها خفض معدل البطالة، علاوة على أن مفهوم ريادة الأعمال أصبح مرتبطًا بالدور الذى تستهدفه الدولة فى خططها الاستراتيجية.

وقالت الدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030، إن مشاركة المشروع في العديد من الفعاليات مثل «Egypt career summit، وstart up land»، موضحة أن تلك الفعاليات شهدت إقبالًا كبيرًا من الشباب لتسجيل بياناتهم على منصة المليون ريادي، زيارة المشروع لمدينة الواحات البحرية، وقد جلسة تعريفية عن الحملة ومساعدة الشباب على كيفية التسجيل بها.

38 ألف دور تكلفة 187 ألف محاضرة

وأضافت خليل، أن المرحلة الأولى من الحملة شهدت إقبالًا كبيرًا من الشباب، حيث انضم لها ثلاثون ألف متدرب منذ بداية الحملة، كما وصلت المحاضرات التي تم تشغيلها خلال المرحلة الأولى من البرامج التدريبية إلى أكثر من 187 ألف محاضرة؛ بإجمالي دورات تدريبية تصل إلى نحو 38 ألف دورة، مؤكدة أن نسبة الذكور المسجلين بالحملة وصل إلى 67%، و 33% للإناث.؜

وأشارت خليل، إلى أن هناك عدد من الفئات المجتمعية تمثل مختلف محافظات الجمهورية من ذوي الخلفيات التعليمية المختلفة قد انضموا للحملة، منهم 53.2% من الطلاب، و2.5% من الحاصلين على الدكتوراه، و 7.8% من الحاصلين على الماجيستير والدراسات العليا، و 36.5% من خريجي الجامعات، متابعة أنه انضم للحملة عدد من ذوي الخلفيات المهنية المختلفة منهم 10% مؤسس شركة ناشئة، و48% لديه عمل ووظيفة، و42% بدون عمل.

%13 من المشاركين يرغبون في إطلاق شركة ناشئة

وأكد خليل، أن المنضمين لـ«المليون ريادي» لديهم أهداف متنوعة من انضمامهم لها، منهم 9% بسبب التغلب على التحديات في شركة ناشئة، و 78% للتعرف على مجال ريادة الأعمال و13% يرغبون في إطلاق شركة ناشئة، موضحة أن أكثر المواد التي لاقت إقبالًا كبيرًا من المتدربين، هي مادة مهارات القيادة الفعالة، والإدارة المالية للشركات، وتطوير الأعمال في الشركات، بالإضافة إلى مادة «من فكرة إلى مشروع».

وكان مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد أطلق حملة "المليون ريادي" في أبريل الماضي، والتي تهدف إلى تأهيل مليون رائد أعمال والمساهمة في إنشاء 50 ألف شركة ناشئة بحلول عام 2030.

إضافة لغة الإشارة للدورة التدريبية

وتستهدف حملة «المليون ريادي» الشباب المصري من جميع الأعمار والفئات والمستويات التعليمية المختلفة، ويقدم البرنامج التدريبي بالكامل عبر الإنترنت، مع توفير مدربين على أعلى مستوى، وبرامج تدريبية خاصة بريادة الأعمال باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى لغة الإشارة.

ويدرس المتدرب أثناء المرحلة الأولى من البرامج التدريبية 8 مواد مختلفة، وهم بناء نموذج العمل التجاري للشركات الناشئة، واختبار فكرة مشروعات الشركات الناشئة، والإدارة المالية للشركات الناشئة، وتطوير الأعمال للشركات الناشئة، وبناء العلامة التجارية للشركات الناشئة، ومهارات القيادة الفعالة لرواد الأعمال، وجاهزية الشركات الناشئة للاستثمار، ومادة «من فكرة إلى مشروع في 30 يوم»، ويجب دراسة الـ 8 مواد كاملة حتى يحصل المتدرب على شهادة إتمام الدورة التدريبية بنهاية البرنامج.