7 معلومات عن حملة المليون ريادي

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلة في مشروع «رواد 2030»، حملة تهدف إلى تأهيل مليون رائد أعمال من كل الفئات من الشباب بحلول عام 2030.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، 7 معلومات عن حملة مليون ريادي:

1- وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في مشروع رواد 2030 Rowad 2030 نسخة من حملة المليون ريادي.

2- تهدف الحملة إلى تأهيل مليون رائد أعمال من كل الفئات من الشباب بحلول عام 2030.

3- حملة المليون ريادي «بلغة الإشارة»، تهدف دعم وتمكين الشباب من الصم والبكم، لمساعدتهم على الاندماج في المجتمع وتأهيلهم لسوق العمل.

4- توفير مدربين على أعلى مستوى، وبرامج تدريبية خاصة بريادة الأعمال بمنصة المليون ريادي.

5- توفر حملة «المليون ريادي» التى تستهدف الشباب المصرى من جميع الأعمار والفئات؛ البرنامج التدريبي الكامل عبر الإنترنت.

6- ينقسم البرنامج التدريبي إلى ثلاث مراحل؛ تشمل المرحلة الأولى التعرف على نموذج العمل التجاري للشركات الناشئة، اختبار فكرة الشركة الناشئة، الإدارة المالية للشركات الناشئة، تطوير الأعمال للشركات الناشئة، بناء العلامة التجارية للشركات الناشئة، مهارات القيادة الفعالة لرواد الأعمال، جاهزية الشركة الناشئة للإستثمار، ومن فكرة إلى مشروع في 30 يوم.

7- تضم المرحلة الثانية التعرف على قانون الاستثمار المصري وتأسيس الشركات، الضرائب المصرية والتأمينات الإجتماعية والتزامات الشركة الناشئة، تعيين وإختيار الموظفين في الشركات الناشئة، إدارة مراحل النمو وتطور الشركات الناشئة، بناء وتطوير فرق العمل في الشركات الناشئة، إدارة المشروعات في الشركات الناشئة، زيادة رأس المال والتمويل للشركات الناشئة، واتخاذ القرارات وحل المشكلات لرواد الأعمال.

يذكر أن وزارة التخطيط والتنمية، أطلقت المبادرة منذ 48 ساعة، بهدف دمج الشباب من الصم والبكم، وتهدف هذه الحملة إلى تأهيل مليون رائد أعمال من كل الفئات من الشباب بحلول عام 2030.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا لحقوق وقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة، وتدعمهم وتتعامل معهم كشركاء في الوطن، لهم حقوق وعليهم واجبات، وجاءت حملة المليون ريادي «بلغة الإشارة» بهدف دعم وتمكين الشباب من الصم والبكم لمساعدتهم على الاندماج في المجتمع وتـأهيلهم لسوق العمل بتوفير مدربين على أعلى مستوى، وبرامج تدريبية خاصة بريادة الأعمال بمنصة المليون ريادى، ويحصل المتدرب على شهادة إتمام الدورة التدريبية بنهاية البرنامج.