مشروع «رواد 2030» يشارك في مؤتمر المسؤولية المجتمعية للشباب بالقاهرة

شارك مشروع رواد 2030، التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مؤتمر المسؤولية المجتمعية للشباب، المقام تحت رعاية وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، بهدف إلقاء الضوء على المبادرات الإيجابية المبتكرة من الشباب، بمشاركة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والأستاذ عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

نشر فكر ريادة الأعمال بين الشباب

وخلال كلمتها، استعرضت الدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030 فكرة وأهداف المشروع، موضحة أن رواد 2030 يسعى لنشر فكر ريادة الأعمال بين الشباب، كما يوفر لهم مجموعة من البرامج التدريبية في مجال ريادة الأعمال، فضلًا عن إطلاق عدد من حملات توعية، والمشاركة في عدد من حاضنات الأعمال، لمساعدة الشباب في تحويل أفكارهم إلى مشروعات على أرض الواقع.

مشروع رواد 2030 يستعين بخبراء على أعلى مستوى لمساعدة الشباب

وأوضحت خليل أن مشروع رواد 2030 يقوم بالاستعانة بمجموعة من الخبراء والمختصين على أعلى مستوى لمساعدة الشباب ونشر فكر ريادة الأعمال بينهم.وأشارت الدكتورة غادة خليل إلى حملة "المليون ريادي" التي أطلقها المشروع على مستوى كل المحافظات لمساعدة الشباب في التعرف على كيفية بدء مشروعاتهم، مؤكدة أن المحتوى المقدم عبر المنصة الإلكترونية للحملة مجاني ومتاحة باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى لغة الإشارة.

كما أشارت خليل إلى إدراج مشروع «رواد 2030» على منصة «أفضل الممارسات التي تحقق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة»، التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، مشيرة إلى تحقيق المشروع لتسعة أهداف من أهداف التنمية المستدامة.