أستاذ أوبئة: يوجد ثلاثة متحورات لكورونا تسبب الإصابات اليومية في مصر

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن مصر حاليا تشهد بداية الذروة الرابعة وفقا للإحصائيات اليومية التي ترصدها الوزارة، وخاصة ارتفاع معدل الوفيات المرتفع خلال هذه الموجه، موضحا أن ذروة الموجه الرابعة انكسارها متوقف على وعي المواطنين والالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية.

هناك ثلاثة أنواع يشكلون معظم الإصابات بفيروس كورونا

وأضاف عنان في تصريحات لـ«الوطن» أنه يوجد ثلاثة أنواع من متغيرات فيروس كوورنا تمثل أغلبية الإصابات اليومية في مصر بفيروس كورونا وتتمثل هذه المتغيرات في «دلتا، دلتا بلس، بجانب الفيروس الأصلي» وتعد هذه الأنواع الثلاثة متمثلة في الإصابات اليومية التي يمكن أن تشكل غالبية الإصابات اليومية في مصر.

وتابع عنان، أن الوضع الوبائي في مصر غير مقلق خلال الموجه الرابعة لأنه تم تطعيم عدد كبير من المواطنين بلقاحات كورونا، بجانب الالتزام وزيادة الوعي بين المواطنين خلال الفترة الماضية.

جميع الأعراض الجانبية للقاحات متشابهة ولكن بدرجات متفاوتة

وأشار إلى أن الأعراض الجانبية للقاحات كورونا جميعها متشابه عند أخذ اللقاح وتتمثل هذه الأعراض «إحمرار مكان الحقن، ارتفاع درجة الحرارة، ألم في المفاصل وعضلات الجسم، الإرهاق، الرغبة في النوم»، موضحا أن هذه الأعراض تتفاوت من شخص إلى آخر مع ضرورة أخذ الاعتبار أن هناك بعض الأشخاص لا تظهر عليهم أي أعراض يمكن عقب أخذ لقاح، وفي حالة ظهور أي أعراض جانبية تزول بعد يوم أو يومين.

الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا

وناشد عنان المواطنين بضرورة أخذ اللقاح لتجنب الإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة، وخاصة مع تقلب الطقس وانتشار موسم الإنلفونزا التي يمكن أن تسبب العديد من الأعراض الجانبية عند الإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة الحالية، مع مراعاة ارتداء الكمامة في كل الأماكن المزدحمة وأماكن العمل، ووجود تباعد جسدي لمسافة متر على الأقل عند التحاور والحديث مع الآخرين.