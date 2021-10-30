«المصل واللقاح»: يجب وجود فاصل زمني بين تناول لقاحي كورونا والإنفلونزا

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن لقاح كورونا مقصور فقط على التصدي للفيروس والمتغيرات الناتجة عن الفيروس التي ظهرت خلال الفترة الماضية، مثل متغير «دلتا بلس» والتي يعمل اللقاح على تقليل الأعراض الناتجة عند الإصابة بالفيروس.

لم يثبت علميًا حتى الآن مدى خطورة دمج لقاحي كورونا والإنفلونزا معًا

وأضاف الحداد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لم يثبت علميًا حتى الآن مدى خطورة أو إيجابية دمج لقاحي كورونا والإنفلونزا في جرعة واحدة وأخذها في أمبول واحد، ومن المحتمل في حالة أخذ الجرعتين معًا أن تسبب العديد من المشكلات على الجهاز المناعي وتؤدي إلى ظهور بعض الأعراض الجانبية عند أخذ الجرعتين في آن واحد وفي أمبول واحد.

وتابع الحداد أنه من الأفضل الحصول على لقاح كورونا ثم الحصول على لقاح الإنفلونزا ووجود فاصل زمني بين اللقاحين حتى يحصل الجسم على الفاعلية الكاملة من اللقاحين وحماية من أي فيروسات سواء كانت فيروس الإنفلونزا أو فيروس كورونا، ولا بد من وجود فترة زمنية تصل على الأقل إلى يوم عند أخذ اللقاحين حتى يتسنى للجهاز المناعة التفاعل مع هذه الأجسام.

جميع اللقاحات آمنة ولا تدعو للقلق.. ولكنها لا تحمي من الإصابة بكورونا

وأكد الحداد أن جميع اللقاحات التي توفرها وزارة الصحة والسكان وفي كل مراكز التطعيم المختلفة آمنة ولا تدعو للقلق وليست لها أعراض جانبية خطيرة وهي مجرد أعراض تزول بعد الحصول على الجرعة بيوم أو يومين، وهناك بعض الأشخاص لا تظهر عليهم أي أعراض عقب الحصول على لقاح كورونا، مؤكدًا أن جميع اللقاحات لا تحمي من الإصابة بنسبة 100% ولكن تساعد على تقليل الإصابة بفيروس كورونا.