«الصحة»: قد ندخل الموجة الرابعة لـ«كورونا» قبل موعدها إذا استمر معدل الإصابات في الارتفاع

كشف مصدر مسئول بوزارة الصحة عن ارتفاع أعداد مصابى فيروس كورونا خلال الفترة الماضية، مبيناً أنَّ معدل الإصابات ارتفع بنسبة 25% وهى زيادة طفيفة، ولكن تجعلنا نأخذ الحذر فى حال استمرار الزيادة على حالها، ما قد يؤدى إلى الدخول فى الموجة الرابعة قبل موعدها، مشيراً إلى أنَّ هذه الموجة متوقع لها أن تكون بنهاية شهر سبتمبر وأول أكتوبر المقبلين. وأضاف أنَّ المحافظات التى تمّ رصد زيادة الإصابات بها هى الإسكندرية والقاهرة والجيزة، لافتاً إلى أن الزيادة طفيفة، ولكن الاستمرار فيها يدعو للقلق.

وقال المصدر، لـ«الوطن»، إنَّ مصر حتى الآن خالية من تحوّرات كورونا، لافتاً إلى أنّ التطعيمات مهمة للحد من انتشار التحوّرات، وفى حال الإصابة بالفيروس وكان المواطن حاصلاً على اللقاح فالأعراض التى تظهر تكون أخف وتقلل من نسبة وجوده داخل أى من المستشفيات.

وأوضح المصدر أنَّ «أعراض فيروس كورونا لم تتغير منذ انتشار الجائحة، والتحوّرات هى التى تجعل الفيروس له قدرة على الانتشار السريع وهو ما يثير التخوفات لدينا»، لافتاً إلى أهمية اتباع التدابير الصحية لتجاوز الموجة المقبلة والحفاظ على ما وصلت له مصر فى التصدى للجائحة.

وفيما يتعلق بتغيرات البروتوكول العلاجى، قال المصدر إنَّه يتمّ تحديثه، وهذا المصطلح الأدق، فتتمّ إضافة أدوية معينة، وهى تعمل على تعزيز مناعة الجسم ضد التحورات الجديدة.

وطالب المصدر من المواطنين الإسراع فى حجز لقاح كورونا للمساهمة فى الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، لافتاً إلى أنَّ حجز اللقاح يتمّ من خلال موقع تسجيل اللقاح فى مصر فقط، وأى جهة تروّج لنفسها بأنَّها تعطى اللقاح للمواطنين سيتمّ اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضدها.

لقاح «فايزر» يصل نهاية الأسبوع المقبل

وأكد المصدر استعداد الوزارة لاستقبال لقاح كورونا «فايزر» نهاية الأسبوع المقبل، وقال إن هذا اللقاح تم تخصيصه لأغراض السفر، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يوماً، وأثبت فاعلية تصل إلى أكثر من 90% بعد أخذ الجرعة الثانية. وأضاف أن «فايزر» يحتاج إلى ثلاجات خاصة لحفظه، وتم استقبال 61 ثلاجة استعداداً لحفظ اللقاح فيها، وهى تستطيع حفظ أكثر من 260 ألف جرعة منه.

«العليا للفيروسات»: لم نرصد أعراضاً جديدة للفيروس بين المصابين

من جانبها، كشفت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والأستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس، حقيقة وجود أعراض جديدة لفيروس كورونا تظهر على المصابين بالمرض خلال الفترة الحالية، موضحة أن الفترة الحالية تشهد زيادة فى أعداد الإصابات، مرجعة الأسباب إلى تهاون العديد من المواطنين فى تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأضافت: «حتى الآن لم نرصد أى أعراض جديدة للمرض، والأعراض الموجودة حالياً هى التى جرى رصدها فى الموجات الأولى والثانية والثالثة، ومن المتوقع أن تكون الموجة الرابعة فى شهر سبتمبر المقبل»، مشيرة إلى أن الدراسات العلمية والأبحاث لم تثبت حتى الآن اكتشاف أى سلالات جديدة متحورة وخطيرة مثل متحور «دلتا بلس»، لافتة إلى أنها سلالة ثبت خطورتها وتأثيرها الشديد على الأطفال، وتفشى العدوى بين مختلف الأعمار، موضحة أنه يصيب الأطفال أكثر من الفئات العمرية الأخرى.

وناشدت عضو اللجة العليا للفيروسات المواطنين ضرورة الإسراع فى التسجيل للحصول على لقاح كورونا؛ للوقاية من الإصابة بالمرض، وكذلك الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، والالتزام بارتداء الكمامة طوال فترة الوجود خارج المنزل، مع ضرورة تحقيق التباعد الاجتماعى أثناء الوجود فى الأماكن المزدحمة.

وارتفعت معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحى على مستوى محافظات الجمهورية، وفق ما أعلنته وزارة الصحة، أمس، حيث تمّ خروج 109 متعافين من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 233 ألفاً و881 حالة.

وفى القليوبية، قالت مديرية الصحة بالمحافظة إن عدد الحاصلين على اللقاح بلغ أكثر من 140 ألف مواطن ومواطنة، مشيرة إلى التنسيق مع المديريات الخدمية لفتح أماكن أخرى ومراكز جديدة للتطعيم بها، للتسهيل على المواطنين الذين قاموا بالتسجيل على موقع وزارة الصحة.

وأجرى الدكتور خالد عبدالغنى، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، جولة تفقد خلالها مراكز تطعيم المسافرين بالمركز الطبى ببنها وطوخ وقليوب، وذلك لمتابعة عمل الفرق الطبية الثابتة والمتحركة المخصصة لتطعيم المواطنين، والذى يستهدف المواطنين من أعمار 18 سنة فأكثر، حيث تابع انتظام سير العمل وتوفير مقاعد للمواطنين تيسيراً عليهم وتخفيفاً للتزاحم. وأشار «عبدالغنى» إلى أن فرقاً متنقلة للتطعيم يتم توجيهها حسب الاحتياج، بجانب متابعة المستشفيات والمراكز الطبية، إضافة لمكاتب الصحة المخصصة لراغبى السفر لتقديم جميع الخدمات للمواطنين.

وأعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة جنوب سيناء استمرار العمل بالمراكز المخصصة لتلقى اللقاحات، وذلك على مستوى جميع مدن المحافظة. وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جرى تطعيم جميع العاملين بالقطاع السياحى بمدينة شرم الشيخ؛ حرصاً على سلامة وصحة الجميع. وأوضح المحافظ أن إجمالى عدد المواطنين الذين تلقوا لقاح كورونا بمدينة شرم الشيخ داخل مراكز التطعيم الثابتة والمتحركة بلغ 10 آلاف و827 مواطناً، وما زال العمل مستمراً بهذه المراكز حتى نصل إلى العدد المستهدف من التطعيم.

من جانبه، قال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إنه يجرى استخراج شهادة «QR Code» من أربعة مكاتب صحة بالمحافظة، هى: رأس سدر، وطور سيناء، وشرم الشيخ، ونويبع، مقابل 100 جنيه للمصريين، و10 دولارات للأجانب. وأوضح أن إجمالى عدد المواطنين الذين تلقوا اللقاح داخل مستشفى شرم الشيخ الدولى 10623 مواطناً، بواقع 10504 مواطنين، و119 من الفريق الطبى، بينما بلغ عدد الذين تلقوا اللقاح فى المراكز المتحركة بنفس المدينة 204 مواطنين، ليصل إجمالى عدد الذين تلقوا اللقاح بشرم الشيخ إلى 10827 مواطناً.