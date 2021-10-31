رابط موقع دعم مصر لتنزيل المواليد على بطاقة التموين

يبحث الكثيرون عن رابط موقع دعم مصر لتنزيل المواليد، حيث كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلة للمواطنين تفاصيل وإجراءات إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين واستخراج بطاقات جديدة، أيضا وذلك للفئات التي تستحق استخراج بطاقة التموين من الفئات الأولى بالرعاية التي حددها قرار الوزارة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة رابط موقع دعم مصر لتنزيل المواليد الجدد على بطاقة التموين.

رابط موقع دعم مصر لتنزيل المواليد

- في البداية على الشخص الراغب في إضافة المواليد الجدد الدخول على موقع دعم مصر من هنا.

- بعدها يضغط الفرد على أيقونة خدمات تموينية للمواطنين، ثم يضغط على إضافة مواليد جدد وأفراد الأسرة على بطاقة التموين.

- يقوم رب الأسرة صاحب البطاقة التموينية بإدخال الرقم القومي لشهادات ميلاد الأبناء الجدد.

- الضغط على أيقونة إضافة، مع التأكيد على إقرار سلامة البيانات المدخلة وتحمل الشخص المسؤولية القانونية تجاه أي بيانات.

- وإذا رغب الشخص في إضافة أفراد آخرين، بشرط ألا يزيد العدد عن 3 أفراد بحيث يكون العدد الكلي لأفراد البطاقة التموينية 4 أفراد، يقوم بالضغط على أيقونة «التالي» وتظهر صفحة كتابة المستفيدين المطلوب إضافتهم على البطاقة، ومن ثم الضغط على تنفيذ إصدار بطاقة.

- في حال الموافقة على طلب إضافة المواليد، يبدأ التفعيل على سيستم صرف السلع التموينية من الشهر اللاحق.

تعطل خدمة إضافة المواليد

- وبسبب زيادة الضغط والإقبال على بوابة مصر الرقمية ودعم مصر خلال الفترة السابقة، أدى ذلك إلى تعطل رابط إضافة المواليد لبطاقة التموين على بوابة مصر الرقمية وتوقف معه 3 خدمات تموينية أخرى، ولا تزال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تجري إصلاحا لذلك.

أبرز الفئات التي يحق لها استخراج بطاقة تموينية

وكشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن أبرز الفئات التي يحق لها استصدار البطاقة التموينية وفقا للقرار الصادر في 2017، وهم كالتالي:

الأرامل والمطلقات وعمال التراحيل بالإضافة إلى فئات العمالة غير المنتظمة وذوي الاحتياجات الخاصة، بجانب السيدة المعيلة، والقصر الذين ليس لهم عائل أو دخل ثابت لوفاة الوالدين‪.