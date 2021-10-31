10 تصريحات مهمة لوزير التموين: تنقية البطاقات ومفيش تحريك لسعر الخبز

نفى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، رفع أسعار رغيف الخبز المدعم في القريب العاجل، كاشفا حجم احتياطيات السلع الاستراتيجية، إضافة لقاعدة بيانات البطاقات التموينية، وذلك خلال تصريحات تلفزيونية مساء السبت.

وفي هذا الصدد تستعرض جريدة «الوطن»، أبرز 10 تصريحات هامة لوزير التموين والتجارة الداخلية خلال المكالمة الهاتفية، وذلك خلال السطور التالية:

- الوزارة لا تستهدف الربح من المواطن.

- تكلفة إنتاج لتر الزيت 24 جنيها ويتم بيعه بـ 25 جنيها، وسعر لتر الزيت في الأسواق الحرة يصل لـ 27 جنيها، وهذا الفارق لا يخلق سوقا سوداء.

- نستهلك 70 ألف طن من الزيت شهريًا، كما نشتري ما بين 60 و100 ألف طن زيت خام شهريًا.

- لا يوجد تحريك في سعر رغيف الخبز في القريب العاجل، ونعمل على رفع كفاءة الدعم.

- الدولة تحملت الزيادة في أسعار السلع حتى شهر أكتوبر الماضي بنحو 1.7 مليار جنيه.

- لا يزال لدينا احتياطيات استراتيجية من السلع الغذائية، ولدينا 5.3 شهر احتياطي من القمح و5.1 شهر احتياطي من الزيت و3 أشهر احتياطي من الأرز.

- الأخطاء في قاعدة البيانات تسببت في تكرار البطاقات التموينية في محافظات أخرى، وأثناء التنقية للبطاقات في عام 2019 ظهرت أسماء كثيرة مكررة.

- تجري حاليا عملية تنقية للأسماء داخل منظومة التموين للأسماء غير المستحقة للحصول على الدعم، ولا يوجد إضافة للمواليد على البطاقات التموينية

- الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجَّه بتوفير احتياطي استراتيجي من السلع يتراوح بين 3 و6 أشهر.